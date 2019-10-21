شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية كاليفورنيا تطلق أول تطبيق يحذر السكان من الزلازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت الزلازل التى تحدث فى كاليفورنيا فى اتخاذها خطوة تجاه إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية يصدر تحذير على مستوى الولاية بشأن الزلازل، حيث تم تسميته "MyShake".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيستفيد التطبيق من النظامين الجديدين لقياس النشاط الزلزالي في جميع أنحاء الولاية، حتى يتمكن من مساعدة السكان على التصرف سريعًا عند حدوث أى موجة زلزالية.

ويعمل التطبيق من خلال خطوات تتمثل فى التقاط مستشعر زلزالي للنشاط، ثم يتم بعد ذلك نقل البيانات عبر اتصالات عالية السرعة لأجهزة الكمبيوتر التي تبث الحدث إلى هواتف السكان.

Advertisements

كما أن أجهزة الكمبيوتر تكون قادرة على تقييم الزلزال ومن ثم تحديد المناطق التي قد تتأثر، ليتلقى المستخدمون فقط في تلك المنطقة الإخطارات.

ويقول المسئولون إن النظام يعمل بسرعة كافية لإيصال الرسائل إلى السكان قبل بدء الزلزال، كما حصل نظام الإنذار على فرصة لإظهار فاعليته عند حدوث مجموعة من الزلازل التي ضربت منطقة خليج كاليفورنيا هذا الأسبوع.