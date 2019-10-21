كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن انخفاض مبيعات ” Portal” يوكد أن الناس لا يريدون كاميرات الفيسبوك في منازلهم

متابعة-سنيار: يبدو أن الكثير من الأشخاص لا يريدون كاميرا مصنعة على Facebook في منازلهم.

يأتي هذا الكشف عبر شركة Fast Company، التي ذكرت أنه وفقا لمصادر في الشركات التي تزود أجزاء لكاميرات Portal، يتم شحن عدد “منخفض جدا” فقط من الأجهزة.

وقد أطلق Facebook في البداية نسختين من Portal – جهاز مخصص لمكالمات الفيديو – في عام 2018 مقابل 199 دولارا و 349 دولارا.

يتم الآن عرض إصدارات محدّثة من الجهاز، إلى جانب كاميرا محمولة على التلفزيون، وتتراوح أسعارها بين 129 دولارا و 179 دولارا.

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والجدير بالذكر أن Facebook قد رفض في الماضي الكشف عن أرقام مبيعات محددة لخطها من الأجهزة الذكية التي تدعم الكاميرا، كما أن أندرو بوسورث، نائب رئيس AR و VR في Facebook، أكد في الماضي على أن المبيعات “جيدة جدا”.

تشير شركة Fast Company إلى Rakuten، التي تراقب المبيعات عبر الإنترنت، إلى أن العدد يصل إلى “0.6٪ من الوحدات المباعة في فئة مكبرات الصوت الذكية الإجمالية”.

على الرغم من رفض Bosworth تقديم تفاصيل المبيعات عند الضغط عليه مؤخرا في الشهر الماضي في حدث Portal في سان فرانسيسكو، قررت الشركة المضي قدما والكشف عن جيل ثان كامل من الكاميرات.