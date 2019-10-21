كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “PureFlame mini” موقد تخييم صغير يحول النار إلى كهرباء

متابعة-سنيار: “PureFlame mini” عبارة عن موقد صغير للتخييم يتيح لك إبقاء أجهزتك المحمولة مشحونة بعيدا عن الشبكة بفضل قدرته على تحويل الحرارة إلى كهرباء.

الفكرة وراء PureFlame mini G بسيطة: “استخدام الموارد الطبيعية للوقود مثل الأغصان، الصنوبر أو غيرها من الكتل الحيوية الموجودة في الهواء الطلق لإشعال النار، ومن تم فإن المولد الحراري سوف يحول الحرارة إلى كهرباء، ثم يمكنك استخدام جزءا من الكهرباء لتشغيل المراوح التي تساعد على إطفاء الحرائق، والحصول على الطاقة اللازمة لشحن أجهزتك. ”

يمكنك استخدام الجهاز الصغير المجهز ببطارية ليثيوم قابلة للشحن 2400 ماه مدمجة، مع منفذ USB مدمج، لتشغيل أجهزتك المحمولة.

وقال مطورو الجهاز: “لا يساعد موقد التخييم PureFlame المصغر القابل للطي على الطهي أثناء أي مغامرة خارجية فحسب، بل يمكنه أيضا تحويل النار إلى كهرباء وتخزينها في البطارية لتشغيل أجهزة USB الخاصة بك. مع التصميم المدمج، يمكنك تخزينه بسهولة في حقيبة الظهر الخاصة بك لمختلف الأنشطة الخارجية. ”

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تم إطلاق “PureFlame mini” عبر Indiegogo هذا الأسبوع، وتتوفر التعهدات من 75 دولار أو ما يقرب من 58 جنيه استرليني ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال ديسمبر 2019.