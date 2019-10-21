بريطانيا و ألمانيا الأكثر إنفاقاً على التطبيقات الذكية في أوروبا خلال الربع الثالث من 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - أكّد تقريرٌ جديدٌ من Sensor Tower أن مستخدمي الهواتف الذكية في أوروبا قد أنفقوا 2.85 مليار دولار على التطبيقات الذكية في الربع الثالث من العام الحالي 2019، و الذي بدأ في يوليو و انتهى في سبتمبر. هذا يتضمن الإنفاق على المشتريات-داخل-التطبيقات، الاشتراكات، و الشراء المباشر للتطبيقات. و بناءً على الإحصائية، فإن القارة الأوروبية العجوز تُشكل 13% من الإنفاق العالمي على التطبيقات الذكية.

و قد وصل الإنفاق على متجر آبل الرقمي إلى 1.5 مليار دولار في زيادة سنوية وصلت إلى 19% و بنسبة 54.1% من عائدات سوق الهواتف الإجمالية، أما مستخدمو متجر Google Play فقد أنفقوا 1.3 مليار دولار، و بزيادة سنوية وصلت إلى 15.9% و بنسبة 45.9% من عائدات السوق. و على صعيد الدول فإن بريطانيا الأكثر إنفاقاً على التطبيقات، حيث أنفق مواطنوها 543.2 مليون دولار، و تأتي خلفها ألمانيا، و التي أنفقت 521.6 مليون دولار، أما فرنسا فقد أنفقت 350.6 مليون دولار.

و قد حققت لعبة Coin Master أعلى العائدات، تليها لعبة Pokemon GO التي ما زالت تحقق نجاحات هائلة، و من ثم Candy Crush saga، أما على صعيد التطبيقات من دون الألعاب، فإن تطبيق Tinder هو الأكثر جنياً للمال، و خلفه يأتي Netflix، و من ثم اليوتيوب.