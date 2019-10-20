شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنشر صورة "بوابة" للدخول إلى عالم آخر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية صورة رائعة، حيث اعتقد الكثيرون أنها ليست مجرد مجرة، وإنما بوابة للدخول إلى عالم آخر.
وظهرت الصورة الفريدة عبر حساب الوكالة الرسمى على موقع "تويتر"، واتفق العديد من المستخدمين، الذين علقوا على الصورة، أن البوابات التى تؤدى إلى عوالم أخرى فى أفلام الخيال العلمى تكون على هذا الشكل تماما.
وتبين أن هذا الجسم الفضائى هو عبارة عن مجرة أطلق عليها اسم " NGC 4380" ووفقا للعلماء، فإن لا علاقة لها بالعوالم الموازية وهى مجرة حلزونية عادية، ويمكن العثور عليها فى كوكبة العذراء.
وأشار الخبراء إلى أن عدسة تلسكوب "هابل" الفضائى هى من قامت بالتقاط الصورة، والذى تم إطلاقه فى تسعينييات القرن الماضى.
وانتشرت الصورة بشكل كبير عبر الإنترنت، حيث حصدت خلال بضع ساعات أكثر من 500 ألف إعجاب والآن أكثر من 850 ألف إعجاب وآلاف التعليقات.
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