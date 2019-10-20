شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الخمسة الكبار.. تعرف على أكبر عمليات استحواذ لشركات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت كبرى شركات التكنولوجيا بما في ذلك "فيس بوك وأمازون وجوجل وأبل ومايكروسوفت" عمليات استحواذ على شركات أخرى بقيمة تتجاوز 4 تريليونات دولار، وغالبًا ما تلتهم هذه الشركات العملاقة الشركات المنافسة الناشئة.

وقد كشف موقع visualcapitalist الأمريكى، عن أكبر صفقات الاستحواذ التى أجرتها شركات التكنولوجيا في العالم وأكبر عمليات الاستحواذ حتى الآن.

شركة مايكروسوفت

قامت مايكروسوفت بخطوتها الكبيرة لعام 2016 لشراء LinkedIn مقابل 26.2 مليار دولار، وهي أكبر عملية استحواذ ضخمة على مستوى مختلف شبكات التكنولوجيا، وفيما يلى أبرز صفقات استحواذ شركة مايكروسوفت كما يلى:

لينكد إن: تم الاستحواذ عليه في 2016 مقابل 26.2 مليار دولار.

سكايب: تم الاستحواذ عليه في 2011 مقابل 8.5 مليار دولار.

GitHub: تم الاستحواذ عليه في 2018 مقابل 7.5 مليار دولار.

نوكيا: تم الاستحواذ عليه في 2014 مقابل 7.2 مليار دولار.

aQuantive: تم الاستحواذ عليها في 2007 مقابل 6.3 مليار دولار.

شركة أمازون

أجرت أمازون صفقات استحواذ بقيمة تتجاوز أكثر من 20 مليار دولار، ويشمل ذلك شراء شركة Full Foods التي اشترتها أمازون بمبلغ 13.7 مليار دولار، وهي أكبر عملية استحواذ للشركة حتى الآن.

- شركة Whole Foods تم الاستحواذ عليها فى (2017) مقابل 13.7 مليار دولار.

- Zappos تم الاستحواذ عليها فى (2009) مقابل1.2 مليار دولار.

- Ring تم الاستحواذ عليها فى (2018) مقابل 1.2 مليار دولار.

- PillPack تم الاستحواذ عليها فى (2018) مقابل 1 مليار دولار.

-Twitch تم الاستحواذ عليها فى (2014) مقابل 970 مليون دولار.

ألفابت

قامت ألفا بت بالعديد من التحركات الجريئة في قطاعي الأجهزة والبيانات، وكان أكبر استحواذ للشركة هو موتورولا، التي اشترتها في عام 2012 مقابل 12.5 مليار دولار.

- Motorola تم الاستحواذ عليه في (2012) مقابل 12.5 مليار دولار

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- Nest تم الاستحواذ عليه في (2014) مقابل 3.2 مليار دولار

- DoubleClick تم الاستحواذ عليه في (2007) مقابل 3.1 مليار دولار

- Looker تم الاستحواذ عليه في (2019) مقابل 2.6 مليار دولار

- YouTubeتم الاستحواذ عليه في (2006) مقابل 1.7 مليار دولار

أبل

من بين الشركات الخمس الكبرى، تمتلك أبل أقل عدد من عمليات الاستحواذ تتجاوز مليار دولار، كانت أكبر عملية شراء لشركة Beats Electronics، التي اشترتها مقابل 3 مليارات دولار في عام 2014.

- Beats تم الاستحواذ عليه في (2014) مقابل 3 مليار دولار

Dialog Semiconductor تم الاستحواذ عليه في (2018) مقابل 600 مليون دولار

Anobit تم الاستحواذ عليه في (2011) مقابل 500 مليون دولار.

Shazam تم الاستحواذ عليه في (2017) مقابل 400 مليون دولار.

NeXT Computerتم الاستحواذ عليه في (1996) مقابل 400 مليون دولار.

فيس بوك

أكبر عملية استحواذ لشركة فيس بوك هي WhatsApp Messenger، التي اشترتها مقابل 22 مليار دولار في عام 2014، وتمثل عملية الاستحواذ على WhatsApp ثاني أكبر عملية استحواذ على الخمسة الكبار، بعد شراء Microsoft LinkedIn.

- WhatsApp تم الاستحواذ عليه في (2014) مقابل 22 مليار دولار

- Oculus تم الاستحواذ عليه في (2014) مقابل 2 مليار دولار

- Instagram تم الاستحواذ عليه في (2012) مقابل مليار دولار

- LiveRail تم الاستحواذ عليه في (2014) مقابل 500 مليون دولار.

- Onavo تم الاستحواذ عليه في (2013) مقابل 200 مليون دولار.