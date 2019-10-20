شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. الاتحاد السوفيتى يطلق مهمة للقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه فى مثل هذا اليوم 20 من شهر أكتوبر ولكن منذ حوالى 50 عامًا، أطلق الاتحاد السوفيتى مهمة للقمر.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، ففى عام 1970، أطلق الاتحاد السوفيتي مركبة الفضاء زوند 8 في مهمة إلى القمر، حيث كانت هذه آخر مهمة في برنامج زوند، فبعد استكشاف البعثات الثلاث الأولى من زوند إلى كوكب الزهرة والمريخ، كانت المهام التالية عبارة عن مهام محيطية حلقت حول القمر قبل العودة إلى الأرض.

وعلى الرغم من عدم وجود طاقم على متن المركبة، فقد تم تصميم مركبة الفضاء زوند مع مكان لرواد الفضاء.

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وكانت مهمات زوند بمثابة رحلات تجريبية لخطط الاتحاد السوفيتي لإرسال رواد فضاء إلى القمر، لكن تلك الخطط لرحلات طاقمها لم تحدث، لأنها كانت تعاني من الكثير من المشكلات الفنية.

واعتبرت مهمة زوند 8 نجاحة، على الرغم من تعطل نظام التوجيه الخاص بها في طريق العودة إلى الأرض، ومع ذلك عادت المركبة الفضائية إلى الأرض بأمان وتناثرت في المحيط الهندي بعد أسبوع واحد من إطلاقها.