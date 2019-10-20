هل تم تسريب صورة عدة التطوير لجهاز سوني المنزلي PlayStation 5؟

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال مقابلتين مع شبكة Wired كشفت شركة سوني للتسلية التفاعلية عن العديد من التفاصيل الأولية حول جهاز الجيل الجديد Playstation 5، و لأهم المعلومات بالإمكان العودة إلى هذا الخبر السابق. حسناً، في السابق كنا قد حصلنا على صور تُحاكي تصميم عدة تطوير البلايستيشن5 و التي تُباع للمطورين، فهل تم تسريب صورة لهذا العتاد؟

الصورة بالأعلى ظهرت على الشبكة العنكبوتية و يبدو أنها تُمثل عدة تطوير البلايستيشن5. في الوقت الحالي لا نستطيع التأكد من صحة هذه الصورة على الإطلاق، قد تكون صحيحة و قد تكون مزيفة بالكامل، و لكنها على أية حال تبدو شبيهة إلى حد بعيد بالتصميم المُسرب سابقاً و الذي يُمكن الاطلاع عليه في الأسفل.