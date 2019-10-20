شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة متحركة لمستكشف المريخ 2020 التابع لناسا قبل اختباره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة ناسا الأمريكية عن استعدادها لاختبار مستكشف المريخ 2020 بمختبر الدفع النفاث التابع لها في باسادينا بكاليفورنيا، حيث يقوم المهندسون بإزالة الطبقة الداخلية لرقائق الحماية المضادة للكهرباء الساكنة على متن مركبة مارس 2020 بعد نقلها من مرفق التجميع لمبنى المحاكاة للاختبار.

ووفقًا لما ذكره موقع "phys" العلمى، قال بول بويدر، قائد التحكم في التلوث بمركبة المريخ 2020 في المختبر: "سيجمع مستكشف المريخ 2020 عينات من أجل العودة مستقبلاً إلى الأرض، لذا يجب أن يفي بتدابير النظافة غير العادية لتجنب إمكانية تلوث العينات بالملوثات الأرضية".



مستكشف المريخ 2020

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وأضاف بويدر: "لضمان الحفاظ على النظافة في جميع الأوقات، نحتاج إلى الحفاظ على نظافة الأشياء ليس فقط أثناء التجميع والاختبار، ولكن أيضًا أثناء التنقل بين المباني لهذه الأنشطة".

وبعد إزالة الطبقة الأولى من رقائق الاستاتيكيه، استخدمت الفرق 70٪ من كحول الأيزوبروبيل لمسح الطبقة المتبقية بدقة، إلى جانب المقطورة التي تحمل المستكشف، وتم نقله إلى الغرفة الرئيسية الأكبر في مبنى المحاكاة.

وسيدخل المستكشف فى الأسابيع المقبلة غرفة فراغ ضخمة للاختبار الحراري للسطح، وهو تقييم لمدة أسبوع لكيفية عمل أدواتها وأنظمتها في بيئة شديدة البرودة وشبه الفراغ الذى ستواجهه على سطح المريخ.