فاطمة أيت طالب - دبي - في تقريرٍ جديدٍ من androidauthority تم التأكيد على رصد جهاز Nvidia Shield Pro، و هي نسخة مطورة من جهاز Shield الأصلي من شركة Nvidia، هذا الجهاز المنزلي و المخصص للاستعمال مع التلفاز يعمل بنظام الأندرويد و يستعمل رقاقة Nvidia Tegra X1 plus، و هي نسخة محسنة من الرقاقة الموجودة في جهاز Nintendo Switch، و لا نستبعد أن تكون هذه الرقاقة هي ذاتها الموجودة في جهاز Switch Lite و التي حصلت على الاسم الرمزي Mariko.
الذاكرة العشوائية في الجهاز هي 3GB و سعة التخزين 16GB مع إمكانية التوسعة، و السعر 200$، و يُشير الرصد إلى أن هذا الجهاز يُقدم أداءً أفضل من سابقه بنسبة 25%. إن صح الإدراج فإن الجهاز سيصدر في 28 أكتوبر الحالي في الأسواق.
كانت هذه تفاصيل خبر رصد جهاز Nvidia Shield Pro على أمازون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.