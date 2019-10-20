رصد جهاز Nvidia Shield Pro على أمازون

فاطمة أيت طالب - دبي - في تقريرٍ جديدٍ من androidauthority تم التأكيد على رصد جهاز Nvidia Shield Pro، و هي نسخة مطورة من جهاز Shield الأصلي من شركة Nvidia، هذا الجهاز المنزلي و المخصص للاستعمال مع التلفاز يعمل بنظام الأندرويد و يستعمل رقاقة Nvidia Tegra X1 plus، و هي نسخة محسنة من الرقاقة الموجودة في جهاز Nintendo Switch، و لا نستبعد أن تكون هذه الرقاقة هي ذاتها الموجودة في جهاز Switch Lite و التي حصلت على الاسم الرمزي Mariko.

الذاكرة العشوائية في الجهاز هي 3GB و سعة التخزين 16GB مع إمكانية التوسعة، و السعر 200$، و يُشير الرصد إلى أن هذا الجهاز يُقدم أداءً أفضل من سابقه بنسبة 25%. إن صح الإدراج فإن الجهاز سيصدر في 28 أكتوبر الحالي في الأسواق.