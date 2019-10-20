Nintendo Switch يكسر حاجز 15 مليون وحدة مبيعاً في السوق الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت شركة ننتندو اليابانية في بيان رسمي، أن عائلة جهازها الهجين Switch و المكونة من الجهاز الأساسي الذي صدر في مارس 2017 و المحمول Lite الذي صدر في 20 سبتمبر الماضي، قد تجاوزت حاجز 15 مليون وحدة مبيعاً في السوق الأمريكي مع نحو 13 مليوناً في الولايات المتحدة لوحدها، و ذلك خلال أقل من عامين و نصف على إطلاق الجهاز للمرة الأولى. و للمقارنة فقد تمكن جهاز Wii من بيع 20 مليون وحدة في نفس الفترة الزمنية، أما Playstation 4 فقد باع نحو 14 مليون وحدة في نفس الفترة الزمنية.

حتى هذه اللحظة تتفوق مبيعات الجهاز على ما حققه في العام الماضي بنسبة 20% في السوق الأمريكي، كما تمكن الجهاز من انتزاع صدارة المبيعات في السوق الأمريكي لعشرة أشهر على التوالي.