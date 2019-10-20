حفاظًا على خصوصيتك.. نصائح وتنبيهات.. كيف تحمي بطاقتك الائتمانية من القرصنة وأثناء الشراء؟

الموجز

أصبح استخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الصراف الآلي في عمليات التسوق والشراء، وسيلة سهلة لكثير من المواطنين توفر عليهم عمليات الدفع للحصول على السلع والخدمات.. وما أن فتش في ملابسه عن بطاقة الدفع الإلكتروني الخاص به لم يتمكن من العثور عليها مطلقًا، رغم ذلك استمر في البحث عنها أملًا في إيجادها، إلى أن فوجئ برسالة عبر هاتفه المحمول تفيد بسحب مبلغ كبير من حسابه الشخصي.

على الفور، توجه المتضرر، وهو مهندس زراعي على المعاش، إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، للإبلاغ عن فقد بطاقته الائتمانية والمبلغ المسحوب منها، لتتمكن القوات من ضبط خريج كلية علوم، موجهةً إليه إتهام بممارسة نشاط القرصنة الإلكترونية والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، واستخدامها في عمليات تسوق إلكتروني.

وكشفت التحريات أن المضبوط نفذ عدة عمليات شراء من أحد مواقع التسوق الإلكتروني مستخدمًا البطاقة الخاصة بالشاكي، مستعملًا في ذلك برامج القرصنة الإلكترونية.

وعمد المتهم إلى اختراق المواقع الإلكترونية والاستيلاء على البريد الإلكترونى لمستخدميها، مع إرسال رسائل خادعة على حساباتهم يطلب فيها تحديث بياناتهم البنكية، وهو ما يتيح له الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء.

وحسب المذكور، يعود الأسلوب الذي اتبعه المتهم إلى ما يسمى بـ PHISHING، فمنها اشترى منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية بالخارج وشحنها إلى البلاد، مع خصم رسوم الشحن والجمارك المقررة من الحسابات المستولى عليها.

ما أن يقرأ المتابع هذه التفاصيل ينتابه القلق فيما يخص بطاقته الائتمانية التي تسكن جيبه أو محفظته، وعليه يرغب في معرفة الوسيلة التي بموجبها يحمي أمواله من أي عملية قرصنة قد تضره.

ولإيضاح الصورة بشكل أكبر، يقول محسن فريد، الخبير التكنولوجي، إن الشخص يجب أن يكون على علم ببيانات بطاقة الائتمان المطلوب التعرف عليها، ونظيرتها السرية التي لابد ألا يفصح عنها، بمعنى عدم مد الآخرين، الذين يتواصلون عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، بأي معلومة يخص كارت الدفع.

فيما يرى محمد حسن، خبير التكنولوجيا والتسويق الإلكتروني، أن الفرد عليه تأمين البطاقة الائتمانية من خلال طريقتين، الأولى بربط الكارت بهاتفه المحمول بوضع رقم كودي حسبما ذكر موقع "المصري اليوم".

وتتمثل الطريقة الثانية، حسب رواية «حسن»، في عدم الإفصاح عن أي معلومة تخص البطاقة حال طلب أي شخص لهذا، مبينًا أن أساليب القرصنة تتعدد مسمياتها وأساليبها، وPHISHING، الذي استخدمه المتهم، هو أحدهم.

أما الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، يحذر من وضع بيانات البطاقة الائتمانية إلا بعد التأكد من عدة نقاط، منها أن تكون الجهة مقصد الشراء عبر الإنترنت معروفة، على أن يكون مؤمن، وهو ما يتأكد منه المستخدم حال رؤية علامة قفل بجوار اسم الموقع.

ويشير «مصطفى»، إلى أن الموقع الإلكتروني يكون متضمنًا لشهادة تأمينية: «أي لو متجر محترم يقبل المدفوعات يحصل على الشهادة او الختم ده»، ثم يجب على المستخدم الاطلاع على سياسات البيع والاسترجاع قبل الدفع، هذه هي عوامل الأمان الأساسية.

يوضح «مصطفى» أن المُقرصن في هذه الحالة يلجأ إلى إجراء عمليات بيع وشراء وهمية، ومنها يستطيع اختراق حسابات الأشخاص والسيطرة على بطاقات ائتمانهم، وهو ما يتعرض له المستخدم حال عدم التأكد من شروط الأمان المتعلقة بالموقع الإلكتروني سالفة الذكر.

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ونشر موقع "الوطن" خطوات تأمين البطاقات البنكية أثناء الدفع عبر نقاط البيع.

-التأكد من تمرير البطاقة البنكية على الجهاز المخصص لها الموجود في المحلات مرة واحدة، وليس عدة مرات.

-لا تدع أحد يرى رقمك السري أثناء إدخاله في جهاز نقاط البيع.

-ضرورة استعادة البطاقة مباشرة من التاجر بعد أن تتم العملية عليها.

-تأكد أن البطاقة التي حصلت عليها بعد إجراء المعاملة هي بطاقتك قبل أن تضعها في محفظتك، فكثيرًا ما تستبدل البطاقات في الأماكن التجارية المزدحمة.

- قم بالتوقيع على ظهر بطاقة الائتمان الجديدة فورًا بعد استلامها، فالبطاقات غير الموقعة أكثر عرضة للاختراق في حالة فقدانها.

-التأكد من عدم كتابة رقم بطاقة الصراف وتاريخ انتهاء الصلاحية والرقم السري المكون من ثلاثة أرقام خلف البطاقة -المعروف عادة برقم (CVV)- في أي مكان.

- ضرورة القيام برسم خطًا لملء المساحة الفارغة فوق القيمة الإجمالية على إيصالات الشراء لمنع عمليات التغيير أو الإضافة.

- احرص دائمًا على تحديث معلومات الاتصال الخاصة بك بما في ذلك رقم هاتفك الخاص.

-عدم تجاهل أية تنبيهات من قبل البنك، سواء عبر الرسائل النصية القصيرة، أو المكالمات فيما يتعلق بالعمليات المصرفية، أو الرصيد.

- لا تذكر رقم حسابك عبر الهاتف إلا إذا كنت تعرف المؤسسة التجارية التي تتعامل معها وبشرط أن تكون الشركة هي من قامت بعملية الاتصال.

- قم بتسجيل أرقام البطاقة، وتواريخ انتهاء الصلاحية وأرقام خدمة العملاء؛ حافظ على هذه المعلومات في مكان آمن بعيدًا عن مكان تواجد البطاقات الخاصة بك، واستخدامها للإبلاغ عن البطاقات المفقودة أو المسروقة.

- لا تكتب رقم البطاقة أو رقم التعريف الشخصي (PIN) على الوجه الخارجي لمغلف أو لبطاقة بريدية، ولا تكتب رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بك على بطاقة أو تتركه في محفظتك أو تقوم بتخزينه في قائمة الاتصال على الهاتف الخاص بك.