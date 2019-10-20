شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد تصميم فيس بوك الجديد قبل طرحه للمستخدمين .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة التواصل الاجتماعى الشهيرة فيس بوك تصميم جديد، إلا أنه لا يزال متاح بشكل تجريبى لدى عدد قليل من المستخدمين في الوقت الراهن.

تصميم مشابه لتويتر

وبالنظر إلى التصميم الجديد لشبكة فيس بوك على الويب، نجد أنه مشابه إلى تصميم شبكة تويتر بشكل كبير، إذ جعل فيس بوك واجهة المستخدم أكثر هدوء وتنظيما، حيث أصبحت الشاشة لا تمتلئ بالكثير من الأشياء التى تشتت عين المستخدم، كما أن التصميم يعتمد على اللون الأبيض بشكل عام.

أبرز التغييرات

وبالنظر إلى التصميم الجديد، نجد أن فيس بوك نقلت بعض الأيقونات التى كانت موجودة أعلى الصفحة لتضعها على الجانب الأيسر مثل Home والملف الشخصى، والصفحات، فيما يضم الجزء الموجود في المنتصف "شريط الأحداث والقصص"، بينما الجانب الأخر يشمل قائمة جهات الاتصال.

شريط البحث:

تم نقل شريط البحث من منتصف الشاشة فى التصميم القديم، ليصبح موجود في الجانب الأيسر من الشاشة.

كتابة المنشورات

عند كتابة منشور جديد، تظهر نافذة خاصة بكتابة المنشور، مع تمويه كافة الجزء الموجود فى الخلفية، مع توفير المزيد من الخيارات للمستخدمين لتضمينها.

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قائمة الإعدادات

عند الضغط على القائمة الجانبية للإعدادات، سيجد المستخدم العديد من الخيارات، بما فى ذلك تفعيل الوضع المظلم، أو العودة إلى وضع فيس بوك الكلاسيكى.

الوضع المظلم لفيس بوك

عند تفعيله يمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزة الوضع المظلم المعروفة، والتى بدأت العديد من الخدمات فى طرحها للمستخدمين.

قائمة ماسنجر

حصلت قائمة ماسنجر على تصميم جديد يتميز بالانسيابية، حيث يمكن للمستخدم بمجرد الضغط عليها الاستمتاع بإجراء محادثات مع الأصدقاء بسهولة.

قوائم محادثات

بدلا من فتح قوائم المحادثات أسفل الصفحة، أصبحت قوائم المحادثات موجودة في أسفل الجانب الأيمن من فيس بوك، حيث يتم ترتيب الدردشات المفتوحة بشكل رأسى، مع ملاحظة أنه لا يمكن فتح أكثر من دردشة فى وقت واحد.

قائمة الإشعارات

كذلك فقد حصلت قائمة الإشعارات على تصميم يتميز بالانسيابية يغلبه اللون الأبيض.