كيف تعمل خاصية Motion Sense على هواتف بكسل 4

خاصية Motion Sense على هواتف بكسل 4 قد تبدو مفيدة جداً للعديد من المستخدمين. و البعض الآخر سيراها غير مفيدة اطلاقاً ولا استعمال لها. و لكن على اي حال فقد قامت جوجل بإضافتها في هاتف بكسل 4 بنسختيه. في هذا الموضوع سنتحدث عن كيف تعمل هذه الخاصية على الهاتف. و اي الـGestures التي يمكنك القيام بها على الهاتف. لذلك ان كنت مهتماً بهذه الخاصية يمكنك قرائة هذا الموضوع لتتعلم كل ما تحتاج عنها.

ما معنى Motion Sense ؟

هذه خاصية اضافتها Google في هاتف بكسل 4. مبنية على استعمال تقنية مشروع Soli. الذي يستعمل الرادار في تتبع الحركات القريبة من الهاتف. و بذلك تم انشاء ميزة بداخل النظام تتبع الحركة القريبة من الهاتف و تستعملها في اختصارات مختلفة. و تحكمات يمكنك القيام بها على الهاتف. يمكنك تفعيل هذه الخاصية عن طريق الدخول الى Settings و من ثم System و من ثم اختيار Motion Sense و هناك ستجد القائمة تنقسم الى جزئين

Quick Gestures و هي الإيمائات السريعة كتخطي الموسيقى التي تعمل على الهاتف او كتم الأصوات

Ambient Display و هي خاصة بالشاشة و بتتبعها لك عندما تكون الشاشة مطفأة كأن تعمل الشاشة وحدها عندما تقترب

كل خاصية يمكن تفعيلها او الغاء تفعيلها على حدة. و هناك خيار لتفعيل الرادار مرة واحدة لكل المزايا او لا. و طبعاً فقد ذكرت Google بأن هذه الخاصية لن تعمل على الهاتف في حالة ان كان الهاتف في وضع توفير الطاقة او في وضع الطيران. و في باقي الموضوع سنشرح كل ايماء ممكن على حدة

عناصر الخاصية

مشروع Soli و هو الرادار الخاص بالخاصية

كاميرات امامية بالأشعة تحت الحمراء

نظام التشغيل و الذكاء الإصطناعي في قرائة الإيمائات

تخطي الأغاني بإستخدام Motion Sense

هذه كميزة تبدو واصفة لنفسها بشكل كبير. و لكن اذا فكرت بها فهي تبدو جيدة بشكل كبير و اكثر مما يمكن ان تعتقد. كل الأمر بأنك تقوم بتلويح يديك من اليسار الى اليمين او من اليمين او اليسار. لتخطي اي اغنية و الوصول الى ما يليها او ما يسبقها. و الميزة الأكبر في هذا الأمر بأنك يمكنك ان تتخطى الأغاني على اي شاشة. لا تحتاج ان تكون على المشغل الخاص بك لتستطيع استعمال هذه الخاصية. و يمكنك طبعاً عكس اتجاه التلويح لهذه الخاصية اذا اردت

خفض او كتم الصوت

Advertisements

بالنسبة لي هذه افضل ميزة في Motion Sense. بالطبع حتى تقوم Google بإضافة مزايا اخرى. و لكن حتى الآن لنتحدث عن هذه الميزة. هي من قسمين. او بمعنة اصح يمكن ان نعتبرها ميزتين بداخل ميزة واحدة. حيث انه يمكنك كتم صوت الهاتف تماماً بحركة. او بخفض صوت الهاتف بحركة اخرى. يمكنك ان تجرب هذه الميزة اثناء استقبال المكالمات او اثناء رنين المنبه. الرادار اثناء ذلك الوقت يمكنه معرفة متى تقترب يدك من الهاتف ليقوم بخفض الصوت. او يمكنك القيام بنفس حركة اليد الخاصة بتخطي الأغاني لكتم الصوت نهائياً. بالطبع في حالة المنبه انت تقوم بإيقاف المنبه تماماً. لكن في حالة المكالمات فقط تقوم بكتمها. و لن تتمكن من الغاء المكالمة فقط كتمها.

اقترب للتحقق من الهاتف

هذه الميزة تبدو مباشرة بشكل كبير. اقترب للتحقق من الهاتف اي انك بمجرد الإقتراب من الهاتف ستضئ الشاشة و ستظهر لك الساعة و الإشعارات على هاتفك. و ستعمل كاميرات الـIR الخاصة بفتح الهاتف عن طريق رؤية الوجه. و هذا مما يؤدي الى فتح الهاتف بشكل اسرع. مما يثير الإهتمام بأن Soli يستطيع التمييز بين (الإقتراب و الإمساك بالهاتف) و (التلويح) للهاتف. و هذا جيد جداً بالنسبة لتقنية اول مرة تستعمل في هاتف ذكي

عرض الشاشة عندما تكون قريباً

يجب ان تقوم بتفعيل خاصية Always on display لتستطيع استعمال هذه الخاصية. هذه الخاصية عندما يتم تفعيلها مع Motion Sense فإن شاشة الهاتف لن تعمل الا عندما تقترب منها. اي انها ليست Always on Display بمعنى صحيح 100%. هي Always on display when nearby. عندما تكون قريباً. من الهاتف. مما يؤدي الى عمر بطارية افضل. المشكلة في هذه الميزة ان الشاشة ستضئ كلما تقترب. مما يسبب لك مشكلة في تلقي الإشعارات.

اعلان خاصية Motion Sense