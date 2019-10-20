شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف سر تكون كثبان رملية غريبة على أكبر قمر فى زحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أجريت مؤخرا، أن السر وراء تكون كثبان رملية على أكبر قمر بكوكب زحل، ليس الأمطار كما كان يعتقد من قبل، ولكن هذه التلال تشكلت من خلال تفاعل كيميائى عندما ضربت الأشعة الكونية الجليد على سطح قمر تيتان.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أعاد الفريق البحثى إنشاء العملية فى المختبر، ووجد أنه أنشأ الجزيئات العضوية نفسها الموجودة فى الكثبان الرملية، ويمكنه شرح التكوينات المتشابهة على كواكب أو أقمار أخرى بدون جو.

وأجرى هذه الدراسة ثلاثة من الباحثين فى جامعة هاواى قد حللوا النظرية القائلة بأن جو تيتان يتكون من بعض الجزيئات العضوية التى تتكون من سلاسل طويلة من ذرات الكربون.

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كما تم التقاط البيانات بواسطة مسبار كاسينى الفضائى، وأثار فكرة أن الجزيئات قد سقطت من الجو وشكلت الكثبان الرملية، ولكن الباحثين أكدوا عكس ذلك، وهو أن الكثبان الرملية التى تغطى جزء من المنطقة الاستوائية من سطح تيتان تتشكل من تفاعل كيميائى.

وصنع الفريق دفعات من جليد الأسيتيلين خلال التجربة، وهو الجليد الموجود فى تيتان، فى مختبر ثم هاجمهوه بإشعاع مماثل لتلك التى واجهها تيتان.