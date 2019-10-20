شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف سر تكون كثبان رملية غريبة على أكبر قمر فى زحل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أجريت مؤخرا، أن السر وراء تكون كثبان رملية على أكبر قمر بكوكب زحل، ليس الأمطار كما كان يعتقد من قبل، ولكن هذه التلال تشكلت من خلال تفاعل كيميائى عندما ضربت الأشعة الكونية الجليد على سطح قمر تيتان.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أعاد الفريق البحثى إنشاء العملية فى المختبر، ووجد أنه أنشأ الجزيئات العضوية نفسها الموجودة فى الكثبان الرملية، ويمكنه شرح التكوينات المتشابهة على كواكب أو أقمار أخرى بدون جو.
وأجرى هذه الدراسة ثلاثة من الباحثين فى جامعة هاواى قد حللوا النظرية القائلة بأن جو تيتان يتكون من بعض الجزيئات العضوية التى تتكون من سلاسل طويلة من ذرات الكربون.
كما تم التقاط البيانات بواسطة مسبار كاسينى الفضائى، وأثار فكرة أن الجزيئات قد سقطت من الجو وشكلت الكثبان الرملية، ولكن الباحثين أكدوا عكس ذلك، وهو أن الكثبان الرملية التى تغطى جزء من المنطقة الاستوائية من سطح تيتان تتشكل من تفاعل كيميائى.
وصنع الفريق دفعات من جليد الأسيتيلين خلال التجربة، وهو الجليد الموجود فى تيتان، فى مختبر ثم هاجمهوه بإشعاع مماثل لتلك التى واجهها تيتان.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: دراسة تكشف سر تكون كثبان رملية غريبة على أكبر قمر فى زحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.