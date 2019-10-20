شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثغرة فى "أندرويد" تستنزف البطارية وقد تدمر الهاتف بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عن اكتشاف ثغرة خطيرة فى نظام تشغيل "أندرويد"، التى يمكنها أن تستنزف بطارية الهاتف، وقد تؤدى إلى تدميره بالكامل، حسب سبوتنيك.

وقال موقع "تايمز ناو نيوز" إن تلك الثغرة اكتشفت فى مساعد "جوجل الذكي"، والتى تترك شاشة الهاتف نشطة لا تنطفئ، ما يؤدى إلى استنزاف البطارية، وزيادة درجة حرارة الهاتف، ما قد يتسبب فى انفجاره أو تدميره.

وأوضحت أنه تم اكتشاف ذلك العيب، فى بعض النسخ الخاصة بهواتف "بيكسل"، المتوافقة للعمل مع تطبيق "جوجل هوم" المعتمد على مساعد غوغل الذكي.

ويظل مساعد جوجل الذكى نشطا فى خلفية البرامج، ويظل يفتح صفحة جوجل الرئيسية، ويستمع إلى محادثات الشخص بأكملها، وهو ما يزيد درجة الحرارة الخاصة بالهاتف، خاصة أنه كلما طالت مدة بقاء الشاشة نشطة، تزداد فرص احتراقها بالكامل، خاصة تلك الشاشات التى تعتمد على تقنية "LED"

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وطرح خبراء طريقة سهلة وبسيطة، من أجل إيقاف تلك الثغرة، التى يمكن أن تتسبب فى تدمير الهاتف أو احتراقه.

وتكمن تلك الطريقة فى الدخول يدويا وإيقاف تفعيل مساعد "جوجل" الذكى، يدويا، من دون الانتظار إلى إيقاعه أو إيقافه أوتوماتيكيا.