أجهزة لابتوب RTX مستقبل صناع المحتوى والاعبين

لابتوب RTX هو الحل الامثل والأختيار المنطقي في حالة رغبتك في شراء لابتوب جديد لأي سبب كنت ترغب فيه، سواءً كان جهازاً للإستمتاع بأحدث الألعاب الموجودة أو حتى ليساعدك في الدراسة خصوصاً إن كنت في واحدة من تلك الكليات التي تحتاج منك برامج تصميم ثقيلة تحتاج إلى الكثير من القوة لتتم، كما أنه بداية طريقك للشهر من خلال الـ Streams من خلال تلك المميزات الفريدة التي يقدمها.

معمارية Truning الأقوى الخاصة بأجهزة لابتوب RTX :

تعتمد أجهزة لابتوب RTX على معمارية Truning الجديدة التي قدمتها نفيديا مؤخراً وهي تعتبر أحدث معمارية موجودة حالياً للبطاقات الرسومية سواءً كانت لأجهزة الابتوب المحمولة أو للأجهزة المنزلية، لذا يمكنك أن تتوقع أداء أكثر من قوي وكافي لتشغيل جميع الألعاب الحديثة والقوية مقارنةً بالأجيال السابقة من المعماريات والبطاقات.

ليس من المعقول أن تضحي بالأداء لأنك ترغب في الحصول على لابتوب ألعاب محمول لهذا فإن أجهزة لابتوب RTX قادرة على تقديم أفضل مع أحدث الألعاب بأحدث التقنيات الموجودة على الساحة حالياً مثل Ray Tracing و DLSS التي تعتمد على الذكاء الصناعي في رفع مستوى جودة رسوميات اللعبة.

كما أن أجهزة لابتوب RTX تقدم أداءً يصل إلى 6 أضعاف أجهزة الابتوب القديمة التي كانت تعتمد على جيل GTX 900 وليس هذا الأداء فقط في جودة الرسوميات بل في معدل تحديث الصورة والشاشة فأجهزة لابتوب RTX قادرة وبسهولة على الوصول إلى معدل إطارات 144 هرتز وهو معدل الإطارات الجديد الإفتراضي الذي يحاول العالم بأجمع الوصول إليه.

الفوز في ألعاب Battle Royale مع أجهزة لابتوب RTX :

كما تعرفون فإن Frames Win Games ومعدل تحديث الإطارات أو كما يعرف FPS سيساعدك على الفوز في المبارة وتحديداً ألعاب الـ Battle Royale التي تعتمد على سرعة ردة الفعل ومن يصل أولاً للسلاح يكسب، ولهذا فإن معدل إطارات أعلى سيساعدك في تحسين نسبة الـ K\D الخاصة بك خاصةً مع صدور الموسم الجديد والشكل الجديد للعبة Fortnite.

وهذا ليس مع لعبة Fortnite فقط فإن أجهزة الابتوب قادرة وبسهولة على الوصول إلى معدل إطارات أعلى من 144 إطار في معظم الحالات حتى مع بطاقات RTX 2060 التي تعتبر أقل فئة في عائلة RTX، أيضاً ينطبق هذا الوضع على جميع الألعاب مثل PUBG الموجود في الصورة بالأسفل والتي تعتبر من أثقل ألعاب الـ Battle Royale ولكن تستطيع جميع البطاقات تشغيلها فوق معدل إطارات 120 إطار في الثانية بشكل ثابت ومستقر دائماً.

ناهيك بالطبع عن ألعاب القصة التي تركز على إستعراض مستوى رسومي مميز وفريد من نوعه، وفي الحقيقة فإن هذه الألعاب مع إستخدام تقنيات RTX الجديدة التي تقدمها نفيديا تحصل على شكل مميز للغاية ومختلف تماماً بالإضافة إلى أن مكتب الألعاب الحالية والعناوين التي تدعم RTX تزداد حجماً وتصبح أكبر فأكبر يوماً بعد يوم ولذلك يصبح من الازم أن تحصل على لابتوب RTX لتستمع بهذه الألعاب بأحدث التقنيات والإمكانيات للألعاب.

لازلت مكتبة ألعاب RTX تزداد في الحجم ومن المتوقع أن تصبح أمراً إعتيادياً مع جميع الألعاب التي ستصدر في الأعوام القادمة خاصة ً بعدما أعلنت سوني ومايكروسوفت أن منصات 5 Playstation و Xbox سيدعمان تقنيات تتبع الأشعة Ray Tracing في الجيل القادم منهم .

تقنية Gefroce Broadcasting لتسهل عليك صناعة المحتوى :

أصبح اليوم مجال بث الألعاب وصناعة المحتوى مجال عمل عملاق وكبير للغاية يضم الكثير من الشركات الهامة ومصدر داخل كبير وهام للكثير من صناع المحتوى الذين يعتمدون عليه بشكل أساسي، اليوم يعمل أكثر من 10 مليون صانع محتوى مختص بالـ Live Streams في هذا المجال ويولدون أكثر من 3.2 مليار دولار من الدخل عن طريق أكثر من 750 مليون مشاهد يشاهدونهم بشكل مستمر.

بالطبع مثل هذه الأرقام تكون مغرية لأي شخص وتجعله راغباً في الدخول إلى هذه الصناعة العملاقة المتزايدة ليتمكن من الإستفادة منها وصنع دخله منها، وإن كنت أحد المهتمين بصناعة المحتوى فإنك ستعرف أنه توجد ثلاث نقاط أساسية يجب على أي صانع محتوى أن يهتم بها وهي :

أداء الألعاب حيث يجب عليك أن تقوم ببث أهم الألعاب وأحدثها بدقة عالية ومعدل تحديث إطارات عالي

جودة الصورة فأنت بالتأكيد لا ترغب في بث الألعاب بشكل سيء او صورة سيئة فهذا سيجعل المشاهدين يبتعدون عنك

زيادة التفاعل مع الجمهور من خلال صنع تفاعل شخصي مع شخصك والترفيه عنهم.

ومن خلال إمكانيات RTX Encoder الموجود داخل أجهزة لابتوب RTX فإنك ستتمكن من الوصول إلى هذه الأهداف الثلاثة بسهولة للغاية.

ستتمكن أجهزة لابتوب RTX من زيادة أداء ألعابك بشكل كبير والحصول على معدل إطارات أعلى بسهولة أثناء البث المباشر وستقلل الفقد في معدل الإطارات إلى اقل من 4% ولن تستهلك أكثر من 1.7% من قوة معالجك المركزي، كما أن معالج Nvidia Encoder الجديد المزودة به أجهزة لابتوب RTX سيعمل على تحسين جودة الصورة وتوفيقها بسهولة مع سرعة الإنترنت الخاصة بك لتحصل على أفضل صورة ممكن من سرعة الأنترنت التي ستستخدمها.

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كما أن أجهزة RTX كما قلنا تدعم الآن محرك RTX Broadcast Engine الجديد الذي سيقدم لك مميزات كثيرة كنت تحتاج إلى برامج منفصلة ومعرفة مسبقة بطرق تعديل الفيديو والمونتاج لتتمكن من الإستفادة منها.

فالمحرك الجديد سيقوم بإضافة تأثير الشاشة الخضراء تلقائياً ومن خلال الذكاء الصناعي على بثك ليجعل صورتك الشخصية تظهر على بث اللعبة بدون اي خلفية واي مجهود منك، ويمكنك أيضاً إضافة AR Face مثل الموجود مع أجهزة آبل للبثوث الخاصة بك وإضافة بعض تأثيرات الصور على صورك الشخصية بصورة بسيطة وسهلة دون الحاجة إلى إستخدام الكثير من البرامج المعقدة.

بالطبع هناك دعم كامل من أهم برامج البث المباشر ومحركاته وشركاته المختلفة لمحرك نفيديا الجديد بالإضافة إلى دعم كامل من جميع منصات البث المباشر للألعاب وعلى رأسها وأهمها Twitch بالطبع.

دليل شراء أجهزة لابتوب RTX لصناع المحتوى :

إن كنت تبحث عن جهاز لابتوب RTX ليساعدك في رحلة صناعة المحتوى فإننا سنقدم لك اليوم مجموعة من الأجهزة الجديدة التي تدعم هذه التقنية وتأتي مزودة ببطاقات مختلفة لـ RTX.

تذكر دائماً أن جميع الأجهزة المحمولة والمنزلية التي تمتلك بطاقات RTX ستحصل مجاناً على نسخة من لعبة Call OF Duty Modern Warfare الجديدة من خلال موزعين مختارين مسبقاً لذا تأكد من أن تحصل على جهازك من موزع معتمد حتى تتمكن من المطالبة بنسختك الخاصة من اللعبة.

جهاز HP Omen 15 المزود ببطاقة RTX 2060 والذي يأتي بشاشة بحجم 15.6 بوصة مع معالج Intel Core I7-8750H وذواكر بحجم 8 جيجابايت وشاشة تدعم حتى معدل 144hz ويأتي بسعر 6300 ريال سعودي ويمكنك شراءه من هذا الرابط

جهاز HP Omen15 ولكن هذه المرة المزود ب16 جيجابايت من ذواكر الوصول العشوائي RAM بسعر 6700 ريال سعودي ويمكنك شراءه من هنا

جهاز lenovo Legion Y540 الجديد المزود ببطاقة RTX 2060 أيضاً وشاشة بحجم 15.6 بوصة بالإضافة إلى معالج من نوع Core I7-9750H بسعر 5600 ريال سعودي ويمكنك شراءه من هنا .

جهاز Asus Rog Strix المزود بشاشة بحجم 17.3 بوصة ومعالج Intel Core i7-9750H بالإضافة إلى بطاقة NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 GB) وشاشة تدعم حتى معدل 144hz بالإضافة إلى 16 جيجابايت من ذواكر RAM بسعر 7100 ريال سعودي ويمكنك شراءه من هنا

جهاز MSI GL63 للألعاب المزود بمعالج Intel Core i7-9750H بالإضافة إلى بطاقة رسومية NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 GB) وشاشة بحجم 15.6 بوصة تدعم حتى معدل إطارات 120 هرتز وذواكر عشوائية 16 جيجابايت ويأتي بسعر 7500 ريال سعودي ويمكنك شراءه من هنا .