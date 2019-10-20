شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث "واتس آب"... شكل جديد وميزات استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صفحية عديدة، أن تطبيق التراسل الفورى الأشهر فى العالم "واتس آب"، بصدد طرح تحديث جديد لمستخدمى نظامى تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد"، والذى يجلب شكل جديد وميزات استثنائية، بحسب سبوتنيك.

ونشر موقع "تايمز ناو نيوز" تحديثات متعلقة بـ"واتس آب"، والتى يأتى جزء منها فى نسخة "آيفون" العامة، وجزء آخر فى النسخة التجريبية "بيتا" على هواتف "أندرويد".

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وجاءت أبرز التغييرات فى "واتس آب"، هو التغيير فى شكل تصميم الصفحة الرئيسية وشاشة البداية، بحيث يظهر شعار "واتسآب" على خلفية بيضاء فى كل الرسائل، فيما يتغير إلى خلفية "سوداء" فى نسخة "الوضع المظلم".

​وتضمنت التحديثات أيضا إضافة "أيقونة "T" في لوحة المفاتيح الخاصة بواتسآب، التى يمكن من خلالها تغيير أنماط الخطوط عبر الرسائل.

كما يمكن من خلال تلك التحديثات تشغيل الرسائل الصوتية مباشرة من لوحة الإشعارات، بدلا من فتح تطبيق "واتسآب" نفسه.