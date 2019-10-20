شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن جهاز MacBook Pro المنتظر من أبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد، عن صورة لجهاز MacBook Pro بشاشة الـ 16 بوصة المنتظر طرحه من قبل شركة أبل، حيث ظهرت هذه الصور فى الكود الخاص بنظام تشغيل macOS Catalina 10.15.1 والتى توضح صورة الجهاز بشكل واضح للغاية.

وبحسب موقع MacGeneration الفرنسى، والذى اكتشف الصور، فإنها توضح أن الجهاز يشبه إلى حد كبير نسخ الـ MacBook التى تتمتع بشاشات الـ 15 بوصة، إلا أن حواف الشاشة تبدو أرفع بشكل واضح، ومن المثير للاهتمام أن الموقع وجد الرقم 16 فى اسم الملفات التى تضم هذه الصور.

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فيما أشارت العديد من التقارير الأخرى، إلى أن سعر الجهاز سيأتى فى حدود الـ 3000 دولار أمريكى، مع ملاحظة أنه فى وقت سابق من هذا العام، وقال المحلل الشهير Ming-Chi Kuo إن أبل تعد جهاز MacBook Pro بحجم 16 بوصة بتصميم جديد تمامًا، بما فى ذلك عودة لوحة مفاتيح آلية أكثر موثوقية، لإصداره بحلول نهاية عام 2019.

فيما يعتقد جيف لين المحلل فى IHS Markit أن "ماك بوك برو" بحجم 16 بوصة سيحتوى على دقة تبلغ 3072 × 1،920 وسيعمل بواسطة معالجات Intel Coffee للجيل التاسع من إنتل.