تكنولوجيا: تسريبات مصورة لجهاز MediaPad M7 من هواوي بحواف أنحف وتصميم معدني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة التصميم المتوقع لجهاز هواوي اللوحي MediaPad M7، الذي يأتي بتصميم معدني مميز بإطارات نحيفة مع ملحقات إختيارية من لوحة مفاتيح أو قلم stylus.

يظهر جهاز MediaPad M7 في التسريبات المصورة بتصميم أقرب إلى أجهزة iPad اللوحية، أو جهاز سامسونج Galaxy Tab S6، مع إطارات نحيفة وتصميم معدني، كما يعرف الجهاز الآن برمز “Marx”.

وتكشف الصور أيضاً عن دعم جهاز MediaPad M7 لقلم M-Pen stylus ولوحة مفاتيح هواوي الذكية التي تدعم الإتصال مغناطيسياً بالجهاز.

من جانب أخر لا يمكن التأكيد الآن على حجم شاشة جهاز MediaPad M7، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الجهاز سيأتي بحجم 8.4 إنش أو 10.8 إنش، أيضاً من المتوقع أن يضم رقاقة معالج هواوي الجديدة Kirin 990، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

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من جانب أخر تكشف الصور عن ثقب في شاشة جهاز MediaPad M7 يأتي في زواية الشاشة لكاميرة السيلفي في الجهاز، بينما يأتي بكاميرة مزدوجة في الجهة الخلفية.

أيضاً من المقرر أن يأتي الجهاز بمنفذ USB C، كما يضم اثنان من مكبرات grills الصوتية، ومن المتوقع أن يضم الجهاز ميكروفون واحد، كما تشير التوقعات إلى أن لوحة المفاتيح تتصل بالجهاز عبر دبوس pogo، أيضاً يظهر قلم stylus أعلى الجهاز اللوحي لذا من المتوقع أن يتصل مغناطيسياً بالجهاز.

يذكر أن هواوي تعقد مؤتمر غداً 21 من أكتوبر للإعلان عن nova 5z، لذا قد نشهد أيضاً الإعلان الرسمي عن الجهاز، أو قد تحدد هواوي موعد للإعلان عن جهاز MediaPad M7 بشكل مستقل لاحقاً هذا العام.

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