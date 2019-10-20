شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تبدأ تصنيع سياراتها في الصين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية (EV) على موافقة لتصنيع السيارات في الصين، حيث تقوم الشركة حاليا ببناء مصنع بقيمة 2 مليار دولار في شنغهاي، والذى يعد أول وحدة تصنيع لها خارج الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتخطط شركة تسلا لبناء ما لا يقل عن 1000 سيارة من طرازها "موديل 3 " كل أسبوع في المصنع الصيني، والذي قد يكون جاهزًا للعمل خلال أسابيع، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

وسيتيح المصنع الجديد لشركة تيسلا الوصول إلى الصين التي تعد أكبر سوق للسيارات في العالم، فيما أشار موقع فني صيني إلى الأمر وكشف عن شركات صناعة السيارات المعتمدة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين والتى يأتى من ضمنها تسلا.

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وتعد تسلا هي أول شركة لصناعة السيارات المدرجة، وفي وقت سابق من يوليو، كتبت شركة تسلا في رسالة الأرباح الفصلية للمساهمين أن إنتاج موديل 3s كان على الطريق الصحيح للبدء في مصنعها في شنغهاي بنهاية عام 2019.

وسيكون بدء الإنتاج بحلول نوفمبر بمثابة علامة فارقة بالنسبة لصناعة السيارات إذا كانت تأمل في يواصل التقرير زيادة المبيعات وتجنب ارتفاع تكلفة الشحن والتعريفات.