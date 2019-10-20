شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يتمكنون من زراعة 9 خضروات فى تربة المريخ والقمر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الباحثون الآن تسعة خضروات مختلفة يمكن أن تنمو في تربة المريخ والقمر بما في ذلك الكينوا والفجل والطماطم، حيث يمكننا زراعة المحاصيل على المريخ والقمر وحل مشكلة كبيرة تواجه استعمار البشر للكوكب الأحمر، والتى تتمثل فى توفير الأمن الغذائى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فباستخدام بيئة محاكاة للقمر والمريخ ومزجها ببعض المواد العضوية،تمكن الفريق من حصاد ثمار بعض المحاصيل، وكذلك بذورها، والتي يمكن استخدام بعضها لزراعة جيل جديد من المحاصيل.

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وقد أجريت هذه الدراسة من جانب فريق من العلماء في جامعة واجنجن الهولندية، حيث حاولوا زراعة 10 محاصيل مختلفة على تربة القمر والمريخ، فإذا كان البشر سيؤسسون قاعدة على سطح القمر أو على سطح المريخ ، فسيتعين عليهم زراعة محاصيلهم الخاصة.

وكان الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو زراعة وحصاد محاصيل محاكاة لما يمكن فعله على المريخ والقمر، ودرست الدراسة عشرة أنواع مختلفة من المحاصيل: نبات الرشاد ، الجرجير ، والطماطم ، والفجل ، والجاودار أو ما يسمى بالشيلم الزروع ، والكينوا ، والسبانخ ، والثوم المعمر ، والبازلاء ، والكراث، والوحيد الذي فشل هو السبانخ.