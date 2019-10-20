شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقارير توضح آخر التطورات فى بناء نموذج صاروخ المريخ Starship والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بعض التقارير - المتخذة عن لقطات لطائرة بدون طيار صورت نموذج مركبة الفضاء Starship فى مقرها بمنشأة شركة SpaceX بفلوريدا - بعض التطورات الأخيرة التى تم إضافتها لنموذج مركبة المريخ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية يُظهر الفيديو أيضًا أول شرائط فولاذية مقاومة للصدأ لنموذج أولى آخر من المركبة، ويعطى التقدم مصداقية لمطالبة لما قاله إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة SpaceX الذى ادعى أن المركبة ستكون جاهزة لرحلات تجريبية بين أكتوبر ونوفمبر.

وظهر ملف لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) فى سبتمبر، والذى كشف عن طلب SpaceX الإذن بالسفر إلى مركبة الفضاء أكثر من 12 ميلًا فى المدار ثم هبوط المركبة فى نفس المكان.

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وبينما كان موظفو SpaceX يعملون بجد فى فلوريدا قام فريق فى تكساس فى نفس الوقت ببناء النموذج الأولى الخاص بهم.

وتتطلع الشركة إلى البناء على سلسلة من الاختبارات الناجحة على نموذجها، والذى شهد مؤخرًا تحليق المركبة فى الهواء لأكثر من 100 متر والعودة بأمان إلى منصة الإطلاق.

وتأمل شركة SpaceX أن يمثل أسلوب الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام طفرة كبيرة فى تكنولوجيا الفضاء الجوى التى ستجعل الاستكشاف فى النهاية أرخص وأكثر استدامة.