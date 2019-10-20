صفقة اليوم.. تأهل للحصول على شهادة خدمات أمازون ويب AWS بخصم 97%

الحزمة التدريبية الكاملة للتأهل للحصول على شهادة خدمات أمازون ويب AWS Solutions Architect Certification Bundle.

عدد الدورات: 6.

عدد الدروس: 67.

المدة: 32 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية إنشاء تطبيقات باستخدام تقنية Docker، وكيفية استخدام microservices، وKubernetes معها لتطوير التطبيقات ونشرها بسهولة.

تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول ميزات الأمان والأدوات التي توفرها AWS لتأمين خدماتها السحابية، وكيفية ارتباطها بالخدمات التقليدية.

كما تتضمن الحزمة أيضًا دورة تدريبية كاملة صُممت خصيصًا لمساعدتك في اجتياز أحدث نسخة من اختبار AWS Certified Solutions Architect المخصص لمهندسي التصميم الذين لديهم خبرة عملية لمدة سنة أو أكثر في هذا المجال، وتُغطي الدورة جميع المجالات الرئيسية التي يتناولها الامتحان، والتي تَشمل: التعامل مع خدمات AWS للحوسبة، والشبكات والتخزين، وقواعد البيانات، وكيفية نشر وإدارة خدمات AWS، والقدرة على تحديد وتعريف المتطلبات التقنية للتطبيقات التي تستند إلى AWS، ومعرفة أفضل الممارسات الموصى بها لبناء تطبيقات آمنة وموثوق بها على نظام تشغيل AWS.

مستوى الخبرة المطلوبة: كل المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1650 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 49 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تعتبر أمازون من أهم الشركات في سوق الحوسبة السحابية، حيث تستحوذ خدمة أمازون ويب سيرفيسز AWS على الحصة الأكبر في السوق بنسبة 32%، بينما تستحوذ خدمة مايكروسوفت Azure على نسبة 17%، في حين تصل نسبة جوجل إلى 9%.

لذلك تعتبر شهادات أمازون من أقوى الشهادات التخصصية في عالم الخدمات السحابية، حيث إن شهادة مهندس الحلول AWS Solution Architect تؤهل حاملها للحصول على أعلى الرواتب في عالم الخدمات السحابية.

يشير تقرير موقع Indeed للوظائف إلى أن إعلانات الوظائف التي تتضمن مصطلحات الحوسبة السحابية أو مهندس السحابة قد ارتفعت بنسبة 27% منذ عام 2015؛ بسبب تطور المجال بشكل متسارع خلال الفترة الأخيرة.

يمكنك استغلال الطلب المتزايد على وظائف هذا المجال لصالحك من خلال التأهل لاجتياز اختبار الحصول على أحد شهادات أمازون المعتمدة في المجال، وذلك من خلال هذه الحزمة التدريبية الكاملة (AWS Solutions Architect Certification Bundle) مع خصم يصل إلى 97%.

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تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى 6 دورات تدريبية، وأكثر من 67 درسًا، وما يصل إلى 32 ساعة من المحتوى، لمساعدتك على التحضير الجيد لاجتياز اختبار شهادة أمازون ويب سيرفيسز.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1650 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 49 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم كيفية إنشاء تطبيقات باستخدام تقنية Docker، وكيقية استخدام microservices، وKubernetes معها لتطوير التطبيقات ونشرها بسهولة.

كما تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول ميزات الأمان والأدوات التي توفرها AWS لتأمين خدماتها السحابية، وكيفية ارتباطها بالخدمات التقليدية، وتتناول هذه الدورة المرونة كيفية تنفيذ أكثر ضوابط الأمان المطبقة لوظائف عملك في بيئة AWS من خلال نشر درجات متفاوتة من الوصول المقيد إلى البيئات بناءً على حساسية البيانات.

تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة صُممت خصيصًا لمساعدتك في اجتياز أحدث نسخة من اختبار AWS Certified Solutions Architect المخصص لمهندسي التصميم الذين لديهم خبرة عملية لمدة سنة أو أكثر في هذا المجال، ولديهم القدرة على التعامل مع الأخطاء والأنظمة الموزعة القابلة للضبط على أمازون ويب سيرفيسز.

تُغطي الدورة جميع المجالات الرئيسية التي يتناولها الامتحان، والتي تَشمل: التعامل مع خدمات AWS للحوسبة، والشبكات والتخزين، وقاعدة البيانات، وكيفية نشر وإدارة الخدمات، والقدرة على تحديد وتعريف المتطلبات التقنية للتطبيقات التي تستند إلى AWS، ومعرفة أفضل الممارسات الموصى بها لبناء تطبيقات آمنة وموثوق بها على نظام تشغيل AWS.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Docker Containers LiveLessons

Docker Orchestration & Microservices LiveLessons

AWS Cloud Security LiveLessons

Amazon Web Services (AWS) LiveLessons

AWS Certified Solutions Architect (Associate) Course & Practice Test

AWS Certified Cloud Practitioner Complete Video Course

الحصول على الصفقة: من هنا.