3 طرق تساعدك على تقليل المكالمات الآلية Robocalls التي تصلك يوميًا

يبدو أن (المكالمات الهاتفية الآلية) Robocalls أصبحت أحد الجوانب السلبية البارزة للعصر الحديث، حيث وصل عدد المكالمات الآلية التي نستقبلها على مدار اليوم إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وبسبب ذلك تحظى هذه المكالمات باهتمام كبير من الحكومات، وشركات الاتصالات، وشركات التكنولوجيا.

تشير تقارير شركة YouMail إلى أن الأمريكيين استقبلوا ما يصل إلى 84 مليار مكالمة هاتفية آلية خلال عام 2018، وذلك بزيادة قدرها 57% عن عام 2017، وقد صُنفت نسبة 37% منها على أنها مكالمات احتيالية. وبين يناير وأبريل من هذا العام، أُجريت أكثر من 20 مليار مكالمة آلية، نصفها تقريبًا كانت مرتبطة بعمليات احتيال.

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يوقف جميع Robocalls، بينما أقرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) اقتراحًا يمنح شركات الاتصالات الإذن بأن تكون أكثر صرامة عند حظر هذه المكالمات.

في الآونة الأخيرة بدأ تنفيذ تكنولوجيا (SHAKEN/STIR) بواسطة شركات الاتصالات، وشركات الهواتف المحمولة، والتي تعمل على تقليل هذه المكالمات وحظرها، كما أضافت آبل ميزة جديدة إلى إصدار نظام التشغيل iOS 13، والتي تتيح لك حظر جميع المتصلين غير المعروفين.

تكمن وظيفة (المكالمات الآلية) Robocalls في إيصال رسالة مسجلة مسبقًا إلى هاتفك تحثك في كثير من الأحيان على القيام بشيء ما، في بعض الأحيان تكون رسالة من مرشح سياسي، أو مكالمة من البنك الذي تتعامل معه تعلن عن خدمة جديدة، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق يتمثل في المكالمات الاحتيالية التي تُعرض المستخدمين للكثير من المخاطر.

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سيمر بعض الوقت قبل تنفيذ اقتراح لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، لذلك لا نتوقع انخفاضًا كبيرًا في المكالمات غير المرغوب فيها بين عشية وضحاها.

لا تعتبر كل المكالمات الآلية غير قانونية، فالمكالمات من الحملات السياسية، والجمعيات الخيرية جميعها مسموح بها، ولكن المكالمات المزيفة تعتبر غير قانونية، مثل: المكالمات الآلية الواردة من وكلاء مصلحة ضريبة الدخل، أو الشركات التي تدعي أنك فزت بعطلة مجانية إلى جزر البهاما.

على الرغم أنه من غير الممكن منع وصول كل Robocalls إلى هاتفك، إلا أن هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل عدد المكالمات التي تتلقاها يوميًا:

1- أفضل الممارسات لتقليل عدد robocalls التي تصلك يوميًا:

وفقًا للجنة الاتصالات الفيدرالية؛ هناك بعض الخطوات السهلة التي يمكنك اتخاذها للمساعدة في تقليل robocalls التي تصلك:

لا ترد على المكالمات من أرقام محظورة أو مجهولة.

احذر المكالمات الواردة من أرقام محلية غريبة لأنها خدعة.

لا ترد على أي أسئلة يمكن الإجابة عليها بـ “نعم”.

إذا اتصل بك شخص ما وادعى أنه مع شركة XYZ، فقم بإجراء مكالمة واتصل بالشركة بنفسك، أو ادخل على موقع الشركة على الإنترنت للعثور على رقم رسمي.

إذا قمت بالرد على مكالمة وطُلب منك الضغط على رقم للوصول إلى مسؤول، فقم بإغلاق الخط.

تجدر الإشارة إلى أنه عندما ترد على مكالمة وتتفاعل مع الرسالة الصوتية بالضغط على رقم ما، فأنت تتيح لهذه الشركة معرفة أن رقمك حقيقي، وبعد ذلك يمكنهم بيع رقمك لشركة أخرى، أو البدء في استهداف رقمك بشكل متكرر.

كما أن ميزة (رصد المكالمات قبل الرد عليها) Call Screen التي تقدمها جوجل في نظام أندرويد، تتعارض مع نصيحة لجنة الاتصالات الفيدرالية، حيث إن هذه الميزة لا تقوم فقط بالرد على المكالمة، ولكنها قد تتفاعل مع المتصل، مما قد يؤدي على الأرجح إلى تلقي المزيد من المكالمات. وبالرغم من أن هذه الميزة من جوجل قد تكون مفيدة جدًا في كثير من الأحيان، إلا إذا كنت تعلم أن رقم الهاتف الذي يتصل بك غير شرعي فمن الأفضل عدم الرد.

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أضافت آبل أيضًا في iOS 13 الكثير من الميزات الجديدة، بما في ذلك: ميزة (إسكات المكالمات المجهولة) Silence Unknown Callers، والتي تضيف خيارًا لتوجيه المكالمات من أرقام غير معروفة مباشرة إلى البريد الصوتي.

عند تشغيل هذه الميزة، سيسمح المساعد الصوتي سيري Siri باستقبال المكالمات من الأرقام الموجودة في جهات الاتصال، والبريد، والرسائل فقط، وستذهب أي مكالمات أخرى إلى البريد الصوتي، حيث يُفترض أن المتصل مجهول، ويمكنه ترك رسالة، وبذلك ستحل هذه الميزة مشكلة استقبال مكالمات مهمة من أرقام لا نقوم بحفظها على هواتفنا.

2- التحقق من خدمات شركة الاتصالات:

توفر جميع شركات الاتصالات اللاسلكية نوعًا من خدمات حظر المكالمات للعملاء، بعضها مجاني، بينما يتقاضى الآخرون رسومًا مقابل الخدمة.

على سبيل المثال توفر شركة AT&T تطبيق يحمل اسم (AT&T Call Protect) متاح لمستخدمي نظامي التشغيل iOS، وAndroid. يحظر الإصدار المجاني المكالمات الاحتالية، ويصنف مكالمات التسويق عبر الهاتف، كما يمكنك إضافة أرقام إلى قائمة الحظر في التطبيق، كما يوفر الإصدار المدفوع (caller ID) للأرقام غير المعروفة، مع ميزات أمان آخرى للهواتف.

كما تقدم شركة فيريزون تطبيق Call Filter؛ الذي يُفعل تلقائيًا لمستخدمي نظام أندرويد على أحد الخطط، ويقدم ميزات الكشف عن المكالمات العشوائية، وخيار الإبلاغ عن الأرقام مجانًا.

إذا كنت تعاني من مشكلة مكالمات Robocalls الكثيرة على مدار اليوم يمكنك التواصل مع شركة الاتصالات، لمعرفة ما إذا كانت تقدم خدمة مماثلة، وكيف يمكنك الاشتراك فيها؟

3- استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية:

إذا لم يقدم مزود الخدمة تطبيقًا أو خدمة لتقليل عدد مكالمات robocalls، أو كان ما يقدمه مكلفًا للغاية، فهناك الكثير من تطبيقات الطرف الثالث المتاحة. حيث يمكنك العثور على تطبيق يعمل على جهازك بسهولة، ويقدم ميزة حظر المكالمات الآلية، والبريد المزعج للمكالمات الاحتيالية، ويمكنه بسهولة الإبلاغ عن أي رقم تشتبه فيه.

يوجد تطبيق Hiya المجاني، والمتاح لمستخدمي نظامي التشغيل (آي أو إس)، و(أندرويد)، وهو من تطوير الشركة نفسها التي طورت تطبيق Call Protect لشركة الاتصالات الأمريكية AT & T.

تتعاون Hiya مع شركات الاتصالات، وشركات تصنيع الهواتف الذكية لتقديم حلول تحديد هوية المتصل، والحماية من المكالمات الآلية العشوائي لعملائها، حيث تقدم الشركة خدمة Smart Call لهواتف سامسونج والتي تساعد المستخدمين على تحديد هوية المتصلين غير المعروفين، وحمايتهم باستمرار من المكالمات المجهولة.

يمكن لمستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي Galaxy تفعيل الخدمة المدمجة في تطبيق الهاتف من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings على هاتفك.

اضغط على خيار (هوية المتصل والحماية من البريد المزعج) Caller ID and Spam Protection، ثم اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة لتفعيل الخدمة، وستوفر لك هذه الخدمة طريقة سهلة للإبلاغ عن أي رقم مزعج.

تشمل التطبيقات الأخرى التي توفر ميزات مماثلة: تطبيقي YouMail، وRoboKiller، وهما متاحان لمستخدمي نظامي التشغيل أندرويد، وآي أو إس.