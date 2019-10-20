شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق لوحة المفاتيح GBoard يحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيحصل تطبيق لوحة المفاتيح GBoard على ميزة التصحيح التلقائي للمستخدمين، حيث يقوم المستخدم بكتابة كلمة معينة وسيتم تكملتها تلقائي نيابة عن المستخدم.

نقلاً عن موقع “msuserpower”، ستكون الميزة متوفرة الآن على Gmail حيث أنه عند تثبيت Gboard يمكن للمستخدم إضافة كلمات معينة للمعجم مع ملاحظة أنت يمكن تصحيح الكلمات التي بها أخطاء إملائية أثناء الكتابة، وللتراجع عن أي تصحيحات قد تتم تلقائيًا، يمكنك النقر على مفتاح Backspace

‏يتضمن Gboard كل الميزات التي تحبّها في لوحة مفاتيح جوجل، بما في ذلك السرعة والموثوقية وميزات مثل "الكتابة بالتمرير" و"الكتابة بالصوت" وخدمة "بحث جوجل" مدمجة وغير ذلك الكثير، فلن تحتاج بعد اليوم إلى التبديل بين التطبيقات، بل أصبح بإمكانك البحث عمّا تريده ومشاركته باستخدام لوحة المفاتيح مباشرةً.