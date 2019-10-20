شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تصدر تحديثا جديدا لـ outlook.. اعرف ميزاته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة مايكروسوفت أمس تحديثا جديدا لتطبيق Outlook لمستخدمى أندرويد يدعم ميزةActionable Messages والتي تتيح للمستخدمين اتخاذ الكثير من الإجراءات السريعة أو إرسال مهمة فى المشروع إلى عضو من أعضاء فريق Outlook.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى فإن هذه الرسائل الجديدة تدعم كل من Microsoft Flow وSharePoint و MyAnalytics والمزيد، حيث سيجد المستخدم أزرارًا فى نص الرسائل، تتيح له اتخاذ العديد من الإجراءات، مع ملاحظة أنه يتم دعم الرسائل القابلة للتنفيذ لحسابات Office 365 و Outlook.com فقط.

وتتيح لك هذه الرسائل اتخاذ إجراءات سريعة مباشرة من داخل Outlook، فمثلاً على سبيل المثال ستتضمن رسالة الموافقة على الإجازة من الموظف إلى مديره زر الموافقة / الرفض، مما يتيح للمدير اتخاذ إجراء داخل Outlook.