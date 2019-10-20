شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل تطبيق تنظيم البيانات Datally من متجر التطبيقات.. تفتكر ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت شركة جوجل تطبيق توفير باقة الإنترنت Datally التابع لها، من متجر بلاي ستور لمستخدمي أندرويد، وذلك بعد عامين من إطلاقه، حيث علي ما يبدو أن جوجل لم يكن راضى عن أداء التطبيق.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فيمكن للمستخدمين الذين سبق وأن ثبتوا التطبيق على هواتفهم الاستفادة منه، لكن التطبيق لم يعد متاحًا للتنزيل عبر متجر Google Play، وحتى الآن لم تؤكد جوجل هذه الخطوة بعد، ولكن تم إبلاغ Androidpolice مؤخرًا بالتطبيق المفقود.

كذلك فهناك شيء آخر مثير للاهتمام حول Datally هو أن التطبيق يُعلم المستخدمين الآن أنه غير متوافق مع Android 10، لذلك إذا كنت تخطط للتحديث إلى الإصدار الجديد من نظام التشغيل، فلن تتمكن من الاستمرار في استخدام التطبيق.

ويستهدف Datally مستخدمي الهواتف الذكية الذين لا يستطيعون تحمل الكثير من بيانات الجوال، حيث يستفيد التطبيق من VPN للتحقق تلقائيًا من استخدام البيانات لكل تطبيق مثبت على الهاتف ويسمح للمستخدمين بحظر استخدام بيانات الخلفية، كما يوفر التطبيق أيضًا للمستخدمين مخططًا لطيفًا يوضح الاستخدام الكلي للبيانات، ولكن هناك أيضًا خيارًا يسمح لهم بالعثور على شبكات Wi-Fi التي تم تصنيفها من قبل المستخدمين الآخرين.