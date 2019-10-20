شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة eFootball PES 2020 تصل للهواتف الذكية فى 24 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Konami للتو أن لعبة eFootball PES 2020 التى نالت استحسانا كبيرا أصبحت فى طريقها للهواتف المحمولة، حيث من المنتظر أن تصل فى 24 أكتوبر، على أن تتوفر النسخة الجديدة من السلسلة على iOS وAndroid الأسبوع المقبل.
وبحسب موقع phonearena الهندى، فإن لعبة eFootball PES 2020 ستضم بعضًا من أكبر الأندية والتراخيص، كما تم تصميم اللعبة باستخدام Unreal Engine 4، لذا من المفترض أن تقدم صورًا مذهلة، حيث قررت شركة Konami تحسين الرسومات وتسلسلات الرسوم المتحركة التى تحدث عندما ينضم لاعبون جدد إلى فريق.
وتمامًا كما كان الحال فى الألعاب السابقة، سيتمكن اللاعبين من إنشاء مجموعة مميزة خاصة من خلال الحصول على لاعبين من قائمة أكبر بكثير من اللاعبين أكثر من أى وقت مضى، وذلك بفضل التراخيص الجديدة المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى دورى الدرجة الأولى الايطالى
كما سيتمكن عشاق الأجهزة المحمولة الذين يدخلون فى وقت مبكر من لعب بعض الأحداث داخل اللعبة التى ستظهر لأول مرة قبل إطلاق اللعبة.
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