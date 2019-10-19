شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحذر مستخدميها من تعطل هواتف أيفون القديمة.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شركة أبل مستخدمى أيفون، من أن بعض مستخدمى أجهزتها الذكية القديمة، قد تفقد وظائف نظام تحديد المواقع العالمى (GPS) مع حدوث أخطاء فى التوقيت والتواريخ ومشكلات فى بعض التطبيقات.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فستتأثر بعض الأجهزة، مثل أيفون 5 أو أيباد 4، والإصدارات السابقة، لكن يمكن إصلاح بعض هذه الأجهزة فقط، من خلال تحديثها بشكل عاجل، مشيرة إلى أنه ينبغى القيام بذلك قبل 3 نوفمبر، وذلك للتأكد من أن GPS والتاريخ والوقت، يعملون بشكل صحيح.

وأشار التقرير إلى أن المشكلة ترتبط بوجود خلل فى نظام GPS والذى يؤثر على الأجهزة الذكية التى تعتمد على نظام تحديد المواقع، فيما يتعلق بالوقت والتاريخ، حيث أثر هذا الخلل على عدد من الأجهزة الأخرى فى 6 أبريل عام 2019، إلا أن أبل تقول أن أجهزتها لن تتأثر إلا قبل منتصف ليل 3 نوفمبر.

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وفيما يلى الأجهزة التى تحتاج إلى تحديث iOS 10.3.4 قبل 3 نوفمبر:

- آيفون 5.

- آيباد (الجيل الرابع) WiFi + Cellular.

- ستحتاج الأجهزة القديمة إلى التحديث إلى iOS 9.3.6، إذا كان ذلك متاحًا.