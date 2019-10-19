تكنولوجيا: سماعة ابل القادمة AirPods Pro تأتي بميزة إلغاء الضوضاء وسعر 250 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت تسريبات سابقة لتكشف عن اللمحات الأولى لسماعة ابل القادمة AirPods Pro التي تأتي بتقنية إلغاء الضوضاء، وفي تقرير جديد اليوم أشير إلى أن السماعة ستقدم من ابل بسعر 250 دولار.

كشف الإصدار التجريبي لتحديث iOS 13.2 عن صورة مصغرة لسماعة ابل القادمة AirPods Pro، التي تظهر بتصميم يجمع بعض من مواصفات تصميم الإصدار الأصلي من سماعة AirPod، مع سماعات الأذن iPod، وفي تقرير جديد نشر من China Economic Daily ظهرت مزيد من التفاصيل عن سماعة AirPods Pro.

ولقد أشار تقرير China Economic Daily إلى أن ابل تقدم سماعة AirPods Pro في موسم العطلات في نهاية هذا العام بميزة إلغاء الضوضاء وسعر 250 دولار.

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ومن المقرر أن تستمر ابل في إطلاق سماعة AirPods الحالية، بينما يأتي إصدار Pro من السماعة كإصدار بديل مميز للمستخدمين كما في هاتفي iPhone 11 و 11 Pro، على أن يأتي إصدار Pro من السماعة بمميزات إضافية.

يذكر أن بعض التسريبات المصورة قد كشفت عن اللمحات الأولى لتصميم سماعة AirPods Pro، مع حافظة مميزة بتصميم أعرض، كما تظهر السماعة بنهاية تدعم تثبيت الرأس المطاطي لميزة إلغاء الضوضاء، لذا نترقب تحديد ابل موعد لإطلاق الإصدار الجديد لاحقاً هذا العام.

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