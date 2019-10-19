تكنولوجيا: هاتف vivo U3 ينطلق رسمياً بكاميرة ثلاثية وقدرة بطارية 5000 mAh وسعر يبدأ من 140دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت vivo رسمياً عن إصدار جديد من هواتفها المتوسطة vivo U3 الذي ينطلق بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع بطارية بقدرة 5000 mAh وسعر يبدأ من 140دولار.

يتميز هاتف vivo U3 بحجم شاشة 6.53 إنش تدعم جودة عرض FHD بلس، كما يتميز بتصميم نتوء القطرة مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

وتتميز الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

أيضاً يدعم هاتف vivo U3 رقاقة معالج Snapdragon 675 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، ونظام تشغيل Android Pie، مع واجهة Funtouch OS 9، كما يضم الهاتف ميزة Multi-Turbo، وGame Space للألعاب، ومساعد رقمي Jovi.

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هاتف vivo U3 يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 18W، يدعم الشحن عبر microUSB، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بألوات الأزرق، الأخضر، إلى جانب اللون الأسود، مع سعر يبدأ من 140 دولار، حيث يتوفر على موقع الشركة بدءاً من 21 من أكتوبر.

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