شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدير ناسا: أول إنسان سيصل على سطح المريخ قد يكون امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جيم بريدنشتاين، مدير ناسا، إنه عندما ترسل ناسا البشر إلى القمر لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، سيسجل التاريخ وصول أول امرأة على القمر، وبعد ذلك لن يمر وقت طويل قبل أن نرى أول امرأة على سطح المريخ، وقد تتغلب على الرجل الأول هناك.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، أضاف بريدنشتاين خلال مؤتمر صحفي حول أول رحلة فضائية للسيدات، "يمكننا أن نرى أول شخص يصل على سطح المريخ فى صورة امرأة". وأضاف "أعتقد أن هذا يمكن أن يكون علامة فارقة".

ليس لدى ناسا حاليًا أي خطط محددة للهبوط بالبشر على سطح المريخ، لأن القمر هو الأولوية الأولى للوكالة، لكن بريدنشتاين قال إن أول هبوط لطاقم المريخ قد يحدث في وقت ما في الثلاثينيات من هذا القرن.

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وفي ذات الوقت، تعمل شركة الفضاء الفضائية الخاصة SpaceX على إطلاق صاروخها من طراز Starship ، والذي يمكن أن يساعد ناسا في إرسال رواد الفضاء إلى الكوكب الأحمر.

ومازالت ناسا لم تعلن بعد من ستكون أول امرأة على القمر، ولكن أيا كانت، فمن المقرر أن تهبط في عام 2024، فإن مهمة الهبوط على سطح القمر هي جزء من برنامج أرتميس التابع لناسا، والذي يمثل مقدمة الوكالة لإنشاء وجود بشري دائم داخل وحول القمر، وهو شيء قد يساعد في تمهيد الطريق إلى المريخ.