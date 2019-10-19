Huawei تخطط لإطلاق نسخة 5G من الهاتف Huawei Nova 6

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Nova 5 منذ شهر يونيو من هذا العام إلى جانب العديد من طرازات Huawei Nova 5 الأخرى، ولكن يبدو أن شركة Huawei تعمل بالفعل على خليفته والذي سيحمل إسم Huawei Nova 6.

ليس ذلك فحسب، ولكن وفقا للمسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks، فمن المتوقع أن يتم إطلاق نسخة 5G من الهاتف Huawei Nova 6. لسوء الحظ، هذه هي المعلومات الوحيدة التي حصلنا عليها.

نشك في أنه من المقرر أن يتم إطلاق الهاتف في أوائل العام المقبل لأنه لن يكون من المنطقي أن تطلق Huawei هذا الهاتف بعد فترة وجيزة من إطلاق الهاتف Huawei Nova 5. ونحن على يقين من أننا سنحصل على مزيد من التفاصيل حوله في الأسابيع المقبلة.