الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo Y11 2019 مع شاشة بحجم 6.35 إنش وبطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تزال شركة Vivo تواصل إطلاق المزيد من الهواتف الذكية الجديدة، واليوم قررت الشركة الصينية إزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد من الفئة المتدنية يدعى Vivo Y11 2019.

هذا الهاتف الجديد من شركة Vivo يضم شاشة Halo FullView بحجم 6.35 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، ويضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 439، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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وعلاوة على ذلك، فالهاتف Vivo Y11 2019 الجديد يضم كذلك كاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 2.2، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.4.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Vivo Y11 2019 يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FuntouchOS 9.1، كما أنه يضم بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن من خلال منفذ MicroUSB، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف. عمومًا، هذا الهاتف سيكون متوفرًا للشراء باللونين الأحمر والأزرق مقابل 130 دولار أمريكي. للآسف، المعلومات المتعلقة بالإطلاق العالمي لا تزال غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن.