فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تتطلع لشراء هاتف ذكي وتبحث عن خيار مميز وإقتصادي في نفس الوقت، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة ZTE قامت اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف ZTE Blade 20 الذي سيتم عرضه للطلب المسبق قريبًا علمًا أن عملية الشحن ستبدأ يوم 28 أكتوبر. سيتم عرض هذا الهاتف للبيع على متجر JD.com مقابل 1000 يوان صيني، وهو ما يُعادل 140 دولار أمريكي.
الهاتف ZTE Blade 20 الجديد يضم شاشة LCD بحجم 6.49 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من طراز MediaTek Helio P60، ومعالج رسوميات من طراز Mali-G72 MP3. هذا الهاتف يأتي كذلك مع 4GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.
الهاتف ZTE Blade 20 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W مع العلم بأن هذه البطارية تعد بتوفير يومين من الإستخدام قبل الحاجة لإعادة الشحن.
كما تلاحظون، هذا الهاتف لا يملك المؤهلات الكافية لإقناع المستهلكين الذين يحبون الكثير من القوة، ولكنه لا يزال خيارًا مناسبًا لكل من يبحث عن هاتف ذكي عصري بسعر إقتصادي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان رسميًا عن الهاتف ZTE Blade 20 مع بطارية بسعة 5000mAh، والمعالج MediaTek Helio P60 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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