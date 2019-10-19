شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعثة ExoMars تصل إلى كوكب المريخ.. فى مثل هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مهمة ExoMars التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية إلى المريخ فى مثل هذا اليوم فى 19 أكتوبر منذ ثلاثة سنوات، حيث تمكنت المهمة من الوصول بعد الكثير من العمل لاستكشاف الكوكب الأحمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى تألفت مهمة ExoMars 2016 من كل من مركبتى Trace Gas Orbiter و Schiaparelli، حيث انطلقت مركبة المدار إلى الكوكب الأحمر ومعها مركبة الهبوط إلى هناك، وانفصلا في 16 أكتوبر، قبل ثلاثة أيام من دخول المدار حول المريخ.

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وهبطت مركبة الهبوط على سطح الكوكب، لكن حدث خطأ ما أثناء نزول المركبة، وتحطمت على الأرض، فلم تنجو Schiaparelli من الحادث، لكن مركبة المدار Trace Gas Orbiter ما زالت تعمل.

وما زالت المركبة تدور حاليًا حول الكوكب، وتبحث عن غاز الميثان وغازات أخرى فى الغلاف الجوى للمريخ، والتى يمكن أن تكون دليلًا على وجود نشاط بيولوجي محتمل.