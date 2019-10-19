أمطار وتقلبات جوية حادة.. تحذيرات من طقس هذا الأسبوع

كتب: ضياء السقا

كشف توقعات الطقس عن حالة من عدم الاستقرار الأسبوع الجاري، حيث يتخلله أمطارا، وتقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة، خاصة على محافظات الوجة البحري والقاهرة والسواحل الشمالية.

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، إن طقس الأسبوع الجاري غير مستقر، خاصة وأنه يشهد حتى اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة، على أن يكون هناك انخفاض في الحرارة خلال الأيام المقبلة.

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وأضافت أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا مرة أخرى حوالي درجتين، بداية من الإثنين المقبل، إضافة إلى حالة من عدم الاستقرار، حيث من المتوقع أن تشهد شمال البلاد أمطارا وصولا إلى القاهرة.

وفي سياق متصل، أكد محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه بداية من الأحد ترتفع درجات الحرارة لتكون على القاهرة 32 وحتى 33 درجة بخلاف الأيام الماضية والتي وصلت لـ31 درجة.

وأشار شاهين إلى أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة سرعان ما يتغير بداية من يوم الإثنين نتيجة تغير الكتل الهوائية، محذرا: "سنشهد فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، ومن المتوقع أن تصل إلى القاهرة وبعض المناطق من شمال الصعيد يوم الثلاثاء، وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا، لكن قوتها تتفاوت من منطقة إلى أخرى".