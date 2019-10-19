شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل "مارك هيرد" عن عمر يناهز 62 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي مارك هيرد، المؤسس المشارك لشركة أوراكل، حيث كان هيرد قد حصل على إجازة طبية الشهر الماضي وتولى المؤسس "لاري إليسون" مسؤولياته أثناء غيابه.

ونقلاً عن موقع “Gadgetsnow” الهندي، تم تعيين هيرد في عام 2014 بعد أن قرر إليسون التنحي للتركيز على دوره كرئيس للتكنولوجيا، وتحت إدارتهم كانت شركة Oracle تتقدم بقوة في الحوسبة السحابية لتعويض الدخول المتأخر في الأعمال سريعة النمو.

وكتب إليسون في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موظفى الشركة: "مارك كان صديقي المقرب ولا يمكن الاستغناء عنه، لقد فقدت أوراكل قائدًا رائعًا ومحبوبًا لمس شخصًا منا حياة الكثير منا خلال عقده في أوراكل".

يذكرأنه انضم هيرد إلى أوراكل كرئيس مشارك في سبتمبر 2010، بعد شهر من إقالته بطريقة مثيرة للجدل من شركة هيوليت باكارد، حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2005.