تكنولوجيا: صور رسمية تكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف nova 5z

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر إعلان تشويقي من هواوي لهاتفها القادم nova 5z، الذي ينطلق رسمياً في مؤتمر يعقد في 21 من أكتوبر، كما كشف عن بعض من مواصفات الهاتف الرئيسية.

كشفت هواوي عن سلسلة هواتف nova 5 في بداية هذا العام، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة يعرف بهاتف nova 5z.

في إعلان تشويقي نشر من هواوي مؤخراً، كشف عن صور رسمية لهاتفها المرتقب nova 5z، حيث يتميز الهاتف بتصميم ثقب الشاشة، كما يضم كاميرة خلفية بإعدادات رباعية وتصميم مربع الشكل، ويأتي بمستشعر للبصمة إلى أسفل إعدادات الكاميرة.

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ومن المقرر أن يضم هاتف nova 5z مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 84 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بعدسات macro ودقة 2 ميجا بيكسل، وأخر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Kirin 810، وهي نفس رقاقة المعالج المستخدمة في هاتف nova 5i Pro، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف في 21 من أكتوبر.

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