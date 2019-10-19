تكنولوجيا: هاتف vivo Y11 للعام 2019 ينطلق رسمياً بقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 130 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Vivo رسمياً اليوم عن هاتف vivo Y11 للعام 2019، الذي يتميز بشاشة 6.35 إنش ومعالج Snapdragon 439، كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh مع سعر 130 دولار.

يتميز هاتف vivo Y11 للعام 2019 بشاشة 6.35 إنش بجودة عرض HD بلس، مع نتوء علوي في الشاشة، يضم كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 439 مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، أيضاً يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD، كما يتميز الهاتف بكاميرة خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/2.2، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات F/2.4.

ويتميز الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh تدعم الشحن عبر شاحن بقدرة 10W، كما يتم الشحن عبر microUSB، أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة FunTouch OS 9.1 مع نظام تشغيل Android Pie، كما يدعم الهاتف فتحة لاثنان من شرائح SIM، كما يدعم البلوتوث 4.0، مع مدخل لسماعات 3.5مم.

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ومن المقرر أن ينطلق هاتف vivo Y1 للعام 2019 في الأسواق في 22 من أكتوبر بسعر 130دولار، على أن يتوفر باللون الأحمر والأزرق.

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