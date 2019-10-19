سماعات AirPods Pro المدعومة بتقنية إلغاء الضوضاء ستُكلف 250 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - في بداية هذا الشهر، رأينا تلميحًا لسماعة AirPods Pro القادمة من شركة آبل والمدعومة بتقنية إلغاء الضوضاء في النسخة التجريبية من نظام iOS 13.2. عرض لنا هذا التحديث التجريبي صورة حاسوبية لسماعات AirPods Pro الجديدة والتي يبدو أنها تمزج بين تصميم AirPods وتصميم سماعات الأذن السلكية العادية من آبل.

أما وقد قلنا ذلك، فقد صدر الآن تقرير جديد من صحيفة China Economic Daily يكشف لنا عن بعض التفاصيل الأخرى مثل تاريخ الإطلاق المُحتمل إلى جانب السعر. ووفقا لهذا التقرير، فهو يقول أنه سيتم إطلاق سماعات AirPods Pro الجديدة في موسم العطلات وستُكلف 250 دولار أمريكي. ستواصل شركة آبل بيع سماعات AirPods العادية بينما سيتم إطلاق AirPods Pro كبديل أكثر تميزًا.

قبل فترة رأينا تسريبًا لهيكل وعلبة سماعات AirPods Pro الجديدة، والتي يبدو أنها تمتاز بشكل جديد به فتحة أكبر. يبدو أن علبة الشحن ستصبح أوسع من علبة الشحن الخاصة بالطرازات الحالية من AirPods. لا تزال شركة آبل لم تُعلن عن أي أحداث قادمة، لذلك قد يتم الإعلان سماعات AirPods الجديدة فقط من خلال بيان صحفي على غرار الجيل الثاني من سماعات AirPods.