سامسونج تصدر بيانًا توضح فيه سبب مشكلة البصمة في هواتفها الرائدة الحديثة

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، ظهر تقرير يُفيد أن إمرأة بريطانية تُدعى Lisa Neilson إكتشفت وجود ثغرة أمنية في مستشعر بصمات الأصابع من شأنه أن يسمح لأي شخص بالوصول إلى محتوى الهاتف Galaxy S10 الخاص بها من خلال ثغرة أمنية تسمح بتخطي مستشعر بصمات الأصابع الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية في الهاتف.

تحتوي واقيات الشاشة المصنوعة من السيليكون الرخيص على مصفوفات نقطية، لذلك لا يلتصق الواقي الشفاف بالزجاج الأملس. تسبب هذا في حدوث خلل في مستشعر بصمات الأصابع الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة. في هذه الحالة، عندما تقوم بتسجيل بصمة إصبعك على واقي الشاشة الرخيص هذا، فإنه لا يتم تسجيل بصمة إصبعك وإنما يتم تسجيل نمط واقي السيليكون، لذلك عندما يُحاول أي شخص آخر فتح الهاتف، فإنه ينجح في ذلك لأن العملية لا تتطلب بصمة إصبع المستخدم الحقيقي وإنما تتطلب نمط واقي السيليكون فقط.

Advertisements

أقرت شركة سامسونج بأنها تدرس المشكلة وأن أول هاتف تم إصلاح هذه المشكلة فيه كان Galaxy S10 5G في وقت سابق من هذا اليوم. أصدرت شركة سامسونج منذ ذلك الحين بيانًا تتحدث فيه عن جدوى إستخدام واقيات الشاشة الرسمية وتجنب إستخدام واقيات السيليكون الرخيصة.

تخطط شركة سامسونج الآن لإصدار تحديث في الأسبوع المقبل لمستخدمي Galaxy S10 و +Galaxy S10 و Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 5G و +Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10+ 5G. وحتى ذلك الحين، تنصح سامسونج العملاء بالتوقف عن إستخدام واقيات الشاشة هذه وحذف جميع بصمات الأصابع المُسجلة وإعادة تسجيلها دون إستخدام تلك الواقيات.

بعد التحديث، توصي سامسونج المستخدمين بإجراء مسح كامل لبصمات أصابعهم بدقة لضمان أمان أجهزتهم. تحقق من هذا الرابط هنا للإطلاع على بيان سامسونج الكامل.