شركة إتصالات يابانية تنشر قائمة لهواتف Xperia التي ستحصل على تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة الإتصالات اليابانية NTT DoCoMo بنشر قائمة بالهواتف الذكية التي ستحصل على تحديث Android 10. خذ بعين الإعتبار أن خطط شركة Sony للطرازات العالمية من هواتفها الذكية قد تكون مُختلفة، ولكن يبدو أن الهواتف الرائدة التي تم إصدارها منذ أوائل العام الماضي إلى الآن في مآمن.

القائمة تضم أيضًا الهاتف Xperia Ace، وهو هاتف حصري لشركة NTT DoCoMo يمكننا إعتباره بأنه Xperia XZ4 Compact في جميع الجوانب بإستثناء الإسم. هذا الهاتف لم يحصل مطلقًا على نسخة عالمية. على أي حال، الهاتفين Xperia XZ1 و Xperia XZ1 Compact اللذان تم إطلاقهما في أواخر العام 2017 غير مدرجين في القائمة. تم إطلاقهما في الأصل مع نظام الأندرويد Oreo وتم تحديثهما إلى Android 9 Pie، ولكن هذا هو حيث سينتهيان.

الهاتفين Xperia 10 و Xperia 10 Plus مفقودان من القائمة أيضًا، ولكن ينبغي الإشارة إلى أنه لا يتم بيع هذين الهاتفين من قبل شركة NTT DoCoMo. لهذا السبب لم يتم إدراج هذين الهاتفين في القائمة. ومع ذلك، سيكون من الجميل أن نرى تأكيدًا رسميًا من شركة Sony بأنها ستقوم بترقيتهما إلى Android 10.

تحتوي قائمة NTT DoCoMo على بعض هواتف Galaxy، ولكن شركة سامسونج أعلنت بالفعل عن الهواتف التي سيتم تحديثها، بما في ذلك سلسلة هواتف Galaxy S10 Series التي بدأت شركة سامسونج بإختبار تحديث Android 10 الخاص بها.