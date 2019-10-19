شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى لشركة أبل يلتقى منظمى الصين بعد إزالة تطبيق هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل "تيم كوك" برئيس هيئة تنظيم السوق فى بكين، وذلك بعد أسبوع من اندفاع الشركة الأمريكية إلى التوترات السياسية بين البر الرئيسى والمتظاهرين فى هونج كونج.

وبحسب موقع TOI الهندى فقد أزالت أبل الأسبوع الماضى تطبيق HKmap.live من متجر التطبيقات الخاص بها، وهو التطبيق الذى ساعد متظاهرى هونج كونج على تتبع تحركات الشرطة بعد أن انتقدتها إحدى الصحف الحكومية الصينية لأنها سمحت للبرنامج بالتواجد على متجرها.

وقالت الشركة إن التطبيق، HKmap.live، كان يستخدم لاستهداف الشرطة، فيما دافع كوك عن الإزالة فى مواجهة الانتقادات التى تتهمه بمحاولة استرضاء الصين، وأخبر عمال شركة أبل أن "هذا القرار يحمى مستخدمينا على أفضل وجه".

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فيما قالت هيئة تنظيم السوق الصينية فى بيان على موقعها على شبكة الإنترنت إن رئيسها شياو ياتشينج وكوك ناقشا موضوعات منها توسيع أبل للاستثمار فى الصين وحماية حقوق المستهلك والوفاء بالمسئولية الاجتماعية للشركات، لكنه لم يعط المزيد من التفاصيل، كما لم تستجب أبل لطلب التعليق.

جدير بالذكر أن زيارة كوك للصين كانت لحضور اجتماع سنوى فى جامعة تسينغهوا، حيث يعمل فى مجلس استشارى إلى جانب المديرين التنفيذيين من الشركات الأخرى.

وتعتبر الصين سوق رئيسى لشركة أبل، حيث انخفضت حصة سوق الهواتف الذكية من شركة آبل إلى 5.8% فى ربع يونيو من 6.4% فى نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا لشركة الأبحاث Canalys، فيما يأتى الاجتماع أيضا قبل أيام من عقد الصين المؤتمر العالمى للإنترنت فى ووشين بمقاطعة تشجيانج بشرق الصين.