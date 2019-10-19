تكنولوجيا: موتورولا تستعد للإعلان عن هاتف Razr القابل للطي في 13 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة موتورولا الدعوات الرسمية لمؤتمرها القادم في 13 من نوفمبر، والذي تكشف فيه رسمياً عن هاتفها القابل للطي Razr.

تعقد شركة موتورولا مؤتمرها القادم في مدينة نيويوروك، حيث نشرت الشركة إعلان تشويقي يكشف عن رمز يظهر آلية فتح وغلق الهاتف، إلا أن تصميم الهاتف لا يظهر بشكل واضح في الإعلان التشويقي.

أشارت التوقعات الأولى إلى خطط موتورولا لإطلاق هاتف Motorola Razr في صيف عام 2019، ومن ثم تم تأجيل الإعلان عن الهاتف رسمياً، كما ظهرت توقعات جديدة بخطط موتورولا لإطلاق الهاتف ما بين شهري ديسمبر إلى شهر يناير من بداية عام 2020، واليوم يأتي موعد مؤكد من الشركة في 13 من نوفمبر.

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من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف Motorola Razr القابل للطي سيأتي بشاشة OLED بحجم 6.2 إنش، بدقة عرض 2142 في 876 بيسكل، كما يأتي الهاتف بشاشة ثانوية، أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 710، مع إختيارين في الذاكرة العشوائية بين 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 2730 mAh، على أن ينطلق بسعر 1500 يورو تقريباً.

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