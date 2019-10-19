الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Enjoy 10 مع شاشة بحجم 6.39 إنش وبدقة +HD

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فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Enjoy 10 Plus في الشهر الماضي، واليوم قررت الشركة إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Enjoy 10.
تم تزويد الهاتف Huawei Enjoy 10 بمواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.39 إنش وبدقة +HD تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي يضم كاميرا أمامية تمتاز بدقة 8 ميغابكسل. وفي الخلف، يضم الهاتف Huawei Enjoy 10 كاميرتين في الزاوية العلوية اليسرى بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية.
الهاتف Huawei Enjoy 10 يضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز HiSilicon Kirin 710F، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن من خلال منفذ MicroUSB.
الهاتف Huawei Enjoy 10 سيكون معروضًا للبيع في الصين إبتداء من 1 نوفمبر. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فهذا الهاتف سيُكلف 170 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB، وما يعادل 200 دولار أمريكي لنسخة 4GB/128GB أو نسخة 6GB/64GB.
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