آبل تواجه انتقادات بسبب الرقابة الصينية على التطبيقات

تواجه شركة آبل انتقادات حادة بسبب الرقابة الصينية على التطبيقات، إذ انتقدت مجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في رسالتين شركتي آبل وبليزارد Blizzard بسبب تصرفاتهما الأخيرة في الصين.

واستنكرت الرسالة الموجهة إلى الرئيس التنفيذي، تيم كوك Tim Cook، قرار شركة آبل في وقت سابق من هذا الشهر بإزالة تطبيق HKmap.live المستخدم من قبل المتظاهرين في هونغ كونغ لتتبع موقع قوات الشرطة المحلية.

وجاء في الرسالة “حالات مثل هذه تثير قلقا حقيقيًا بشأن ما إذا كانت آبل وغيرها من الشركات الأمريكية الكبرى ستذعن لمطالب الصين المتزايدة في سبيل عدم فقدان الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك صيني”.

وواجهت شركة آبل ضغطًا لإزالة التطبيق بعد أن قالت الحكومة الصينية: إنه سمح لمثيري الشغب في هونغ كونغ بممارسة أعمال عنف، لكن مطورو التطبيق قالوا: إنه لم يكن هناك أي دليل يشير إلى أن تطبيقهم قد استخدم لاستهداف الشرطة وتقويض السلامة العامة.

وتضمنت الرسالة بيانات من منظمة تدعى GreatFire توضح أن آبل راقبت ما لا يقل عن 2200 تطبيق في الصين، بما في ذلك تطبيقات الشبكات الخاصة الافتراضية المستخدمة للتحايل على الجدار الناري الصيني، وتطبيقات مصنوعة من قبل الأقليات العرقية المضطهدة، بما في ذلك الأويغور والتبت.

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وواصلت الرسالة انتقاد آبل بسبب عمليات إزالة التطبيقات الأخرى، ووقعت من قبل سبعة نواب، من بينهم رون وايدن، وألكساندر أوكاسيو كورتيز، وتيد كروز، وماركو روبيو، وتوم كوتون، ومايك غالاغر، وتوم مالينوفسكي.

وانتقد المشرعون – في رسالة منفصلة موجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة Blizzard، بوبي كوتيك Bobby Kotick – الناشر لحظره لاعبًا بعد أن عبر عن تضامنه مع المحتجين في هونغ كونغ.

وتقول الرسالة: بالنظر إلى أن شركتك تمثل أحد أعمدة صناعة الألعاب، فقد يكون لقرارك المخيب للآمال تأثير مخيف على اللاعبين الذين يسعون إلى استخدام منصتهم لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتشير الرسالتان إلى أن مسألة الرقابة الصينية هي قضية يستعد كل من الديمقراطيين والجمهوريين للتجمع خلفها، على حساب الشركات التي تتطلع إلى العمل في الصين.

ويقول المشرعون الفيدراليون: إن لديهم قلقًا كبيرًا فيما يتعلق بتصرفات شركة آبل في الصين، ويحثون الشركات – في حالة آبل و Blizzard – على عكس المسار الحالي لإثبات أنهم يضعون القيم فوق الوصول إلى الأسواق.