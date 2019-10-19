تسريبات: نظرة على MacBook Pro الجديد مقاس 16 إنشًا

تشير الأنباء الصادرة منذ عدة أشهر إلى أن شركة آبل تطور نموذجًا جديدًا من حاسب MacBook Pro بقياس 16 إنشًا، وربما نكون قد ألقينا نظرة فاحصة عليه، وذلك بفضل صورة جديدة مخبأة في أحدث إصدار تجريبي من النظام التشغيلي macOS Catalina 10.15.1.

ويشير الملف على ما يبدو إلى نموذج MacBook Pro جديد يسمى MacBookPro16،1، والذي يشير في حد ذاته إلى أنه نموذج جديد فقط، إذ من المحتمل أن يكون رقم 16 الوارد هنا مجرد صدفة استنادًا إلى كيفية ترقيم آبل لنماذجها.

وتوضح الصورة المصغرة ما يشبه بالتأكيد جهاز MacBook Pro أكبر مع حواف أقل سماكة من الصورة الرمزية الحالية لنموذج MacBook Pro مقاس 15 إنشًا.

وأكدت بعض التقارير أن الملفات – التي تصور النموذج الجديد باللونين الرمادي والفضي – موجودة في النسخة التجريبية الحالية.

ويعني هذا أنه إذا كانت الصورة دقيقة من حيث شكل التصميم النهائي، فمن الممكن أن نحصل على أول نظرة واضحة على أحدث إصدار من حاسب MacBook Pro.

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وبالرغم من أن الصورة تحتوي على جهاز MacBook أكبر حجماً مع حواف أقل سماكة، إلا أنه لا توجد وسيلة لمعرفة ما إذا كان التغيير الأكثر طلبًا – المتمثل بلوحة مفاتيح جديدة التي يشاع أن ظهورها لأول مرة سيكون عبر نموذج 16 إنشًا لاستبدال لوحة مفاتيح الفراشة ذات المشاكل – موجود.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تسرب فيها شركة آبل عن طريق الخطأ التصميم النهائي لمنتج جديد من خلال الأيقونات في النسخ التجريبية من برمجياتها، إذ أكدت الشركة إعادة تصميم جهاز iPhone X بالطريقة نفسها، بالإضافة إلى إعادة تصميم iPhone XS Max و iPad Pro العام الماضي.

ومن المحتمل أن يكون نموذج سماعاتها اللاسلكية AirPod Pros الذي يشاع عن تضمنه ميزة إلغاء الضوضاء قد ظهر في الإصدار التجريبي من iOS 13.2.

ويشاع أن آبل تطور جهاز MacBook Pro مقاس 16 إنشًا بتصميم جديد لأول مرة منذ بعض الوقت، حيث يدعي المحلل البارز مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo أن النموذج الأكبر يتضمن لوحة مفاتيح جديدة تصل إلى بقية التشكيلة في عام 2020.

يذكر أن شركة آبل عمدت تاريخيًا إلى عقد حدث ثاني في الخريف خلال شهر أكتوبر، حيث تميل إلى التركيز على تحديثات iPad و Mac، وبالنظر إلى التسريبات، فقد يعني ذلك أننا على بعد أيام قليلة من إعلان شركة آبل رسميًا عن الحاسب المحمول الجديد.