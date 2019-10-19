هواوي تجري محادثات مع شركات أمريكية لترخيص منصة 5G

أوضح مسؤول تنفيذي من شركة هواوي لوكالة رويترز أن الشركة الصينية العملاقة في قطاع معدات الاتصالات تجري محادثات مبكرة مع بعض شركات الاتصالات الأمريكية بشأن منحهم ترخيص تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس خاصتها.

وقال فنسنت بانغ Vincent Pang، نائب الرئيس الأول ومدير مجلس الإدارة في الشركة: إن بعض الشركات أعربت عن اهتمامها بصفقة طويلة الأجل أو تحويل لمرة واحدة، ورفض ذكر أو تحديد الشركات.

وأضاف بانغ في زيارة إلى واشنطن هذا الأسبوع “هناك بعض الشركات تجري محادثات معنا، لكن الأمر يستغرق رحلة طويلة لوضع اللمسات الأخيرة على كل شيء، وقد أبدوا اهتمامًا، إلا أن المحادثات لا يتجاوز عمرها أسبوعين وليست بمستوى مفصل حتى الآن”.

وقادت الحكومة الأمريكية، خشية استخدام معدات هواوي للتجسس على العملاء، حملة لإقناع الحلفاء بمنعها من شبكات الجيل الخامس، وقد نفت هواوي مرارًا هذه الادعاءات.

ولا يوجد حاليًا أي مزودي خدمات 5G في الولايات المتحدة، كما أن المنافسين الأوربيين إريكسون ونوكيا أغلى سعرًا، وأنفقت هواوي مليارات الدولارات لتطوير تقنية 5G الخاصة بها منذ عام 2009.

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ووضعت شركة هواوي، أكبر مزود لخدمات الاتصالات في العالم، في شهر مايو على قائمة سوداء للولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وحظرتها من شراء قطع أمريكية الصنع دون ترخيص خاص.

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كما وجهت واشنطن تهمًا جنائية ضد الشركة، بزعم الاحتيال المصرفي، وانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران، وسرقة الأسرار التجارية، وهو ما تنفيه هواوي.

ومن المتوقع أن تحظر قوانين وزارة التجارة الشركة بشكل فعال من سلسلة التوريد الخاصة بالاتصالات الأمريكية.

وطرح مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، Ren Zhengfei، فكرة الدفع لمرة واحدة مقابل الحصول على براءات الاختراع والتراخيص والتعليمات البرمجية والخبرات التقنية، لأول مرة في مقابلات مع صحيفة نيويورك تايمز والإيكونومست الشهر الماضي.

وأعرب مسؤول في وزارة الخارجية في مقابلة مع وكالة رويترز الشهر الماضي عن شكوكه في عرض Ren Zhengfei، قائلًا: ليس من الواقعي أن تأخذ شركات الاتصالات هذه المعدات ثم تدير كل البرامج والأجهزة بنفسها.

وأضاف “إذا كانت هناك أخطاء برمجية مضمنة في البرنامج، فلن تكون هناك طريقة لإعلامهم بوجودها ويمكن تفعيلها في أي وقت، حتى إذا تم إدخال تغييرات على التعليمات البرمجية للبرنامج من قبل مشغلي شبكات الهاتف النقال”.

ورفض بانغ التنبؤ بما إذا كان سيتم توقيع أي صفقة، لكنه حذر من أن الاستثمار في البحث والتطوير اللازم للتحسين المستمر للمنصة بعد النقل سيكون مكلفًا للغاية بالنسبة للشركات.